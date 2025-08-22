Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;

Το μήνυμα από το...κρεβάτι της

Τελευταία Νέα
22.08.25 , 11:33 Σε εξέλιξη μίνι-καύσωνας με 40άρια σε πολλές περιοχές της χώρας
22.08.25 , 11:08 Αναδρομικά ποσά σε 47.055 συνταξιούχους - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
22.08.25 , 10:47 Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη
22.08.25 , 10:42 Τσίπρας στη Le Monde: «Μου λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους»
22.08.25 , 10:32 Γκαρντ πρώην NBAer στην ομάδα του Ολυμπιακού
22.08.25 , 10:23 Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
22.08.25 , 10:10 Απρόοπτο στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: Έναρξη χωρίς την Καραβάτου
22.08.25 , 09:56 Τα μυστικά του σωστού styling, για να νιώθετε πάντα αυτοπεποίθηση!
22.08.25 , 09:44 Βόλος: Τραυματίστηκε σοβαρά 6χρονος - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
22.08.25 , 09:44 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025: Η πρόκληση
22.08.25 , 09:37 Μουγκοπέτρος: Η συγκινητική επιστροφή στο κλαρίνο 4 μήνες μετά το ατύχημα
22.08.25 , 09:11 H No1 τροφή για ποιοτικό ύπνο - Διαιτολόγος προτείνει
22.08.25 , 09:04 9+1 εύκολες ασκήσεις με ιμάντες στο σπίτι - Πρόγραμμα 20 λεπτών!
22.08.25 , 09:03 Σωτηρία Μπέλλου: Η πολυτάραχη ζωή, ο γάμος, το βιτριόλι και το ρεμπέτικο
22.08.25 , 08:55 Σελήνη σε φάση κενής πορείας: Πώς θα είναι οι σχέσεις των ζωδίων σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Μπόμπα, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποκάλυψε μέσω Instagram ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό.

«Μου Φάνηκε Περίεργο…»: Η Χριστίνα Μπόμπα για τις κρίσεις άγχους

Με μια selfie από το κρεβάτι της, φορώντας προστατευτική μάσκα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της ότι περνάει COVID, σημειώνοντας με χιούμορ: «Μα COVID ρε παιδιά! Πού τον θυμηθήκαμε;»

Με covid η Χριστίνα Μπόμπα

Με covid η Χριστίνα Μπόμπα

Στη συνέχεια εξήγησε ότι έχει ήδη τρεις ημέρες με ήπια συμπτώματα και παρατήρησε πως πολλοί γύρω της αναφέρουν παρόμοια περιστατικά, κάνοντας λόγο για νέα έξαρση του ιού.

Χριστίνα Μπόμπα: Τα καθημερινά beauty tips που της χαρίζουν λάμψη

Δε δίστασε μάλιστα να απευθυνθεί στο κοινό της, ρωτώντας μέσω poll αν έχουν περάσει ή περνούν κι εκείνοι COVID το τελευταίο τρίμηνο.

Παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματά της είναι ήπια, η influencer παραμένει υπεύθυνη, απομονωμένη και με την απαραίτητη προστασία, για την οικογένειά της και φυσικά τους γύρω της.

Ένα...γεμάτο οικογενειακό καλοκαίρι!

Το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο για την οικογένεια του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα. Το ζευγάρι μαζί με τις δίδυμες ξεκίνησαν τις διακοπές τους στην αγαπημένη τους, Πάρο συνέχισαν με Αντίπαρο και Νάξο.

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις δίδυμες κόρες τους

Για το τέλος άφησαν ένα ιδιαίτερο road trip σε Φινλανδία, Εσθονία και Λετονία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top