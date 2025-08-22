Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;

Η Χριστίνα Μπόμπα, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποκάλυψε μέσω Instagram ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό.

Με μια selfie από το κρεβάτι της, φορώντας προστατευτική μάσκα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της ότι περνάει COVID, σημειώνοντας με χιούμορ: «Μα COVID ρε παιδιά! Πού τον θυμηθήκαμε;»

Με covid η Χριστίνα Μπόμπα

Στη συνέχεια εξήγησε ότι έχει ήδη τρεις ημέρες με ήπια συμπτώματα και παρατήρησε πως πολλοί γύρω της αναφέρουν παρόμοια περιστατικά, κάνοντας λόγο για νέα έξαρση του ιού.

Δε δίστασε μάλιστα να απευθυνθεί στο κοινό της, ρωτώντας μέσω poll αν έχουν περάσει ή περνούν κι εκείνοι COVID το τελευταίο τρίμηνο.

Παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματά της είναι ήπια, η influencer παραμένει υπεύθυνη, απομονωμένη και με την απαραίτητη προστασία, για την οικογένειά της και φυσικά τους γύρω της.

Ένα...γεμάτο οικογενειακό καλοκαίρι!

Το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο για την οικογένεια του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα. Το ζευγάρι μαζί με τις δίδυμες ξεκίνησαν τις διακοπές τους στην αγαπημένη τους, Πάρο συνέχισαν με Αντίπαρο και Νάξο.

Για το τέλος άφησαν ένα ιδιαίτερο road trip σε Φινλανδία, Εσθονία και Λετονία.