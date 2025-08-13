Τανιμανίδης - Μπόμπα: Επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις δίδυμες κόρες τους

Το βίντεο που πόσταρε η Χριστίνα Μπόμπα από την επίσκεψή της στο Κάστρο του Τρακάι

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, αφού ταξίδεψαν σε Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, πήραν τον δρόμο της επιστροφής παρέα με τις κόρες τους.

Σε αυτό το roadtrip ήταν όλα φανταστικά με τους ευτυχισμένους γονείς να έχουν ξεχάσει στην τσέπη τους το κινητό και να ζουν τη στιγμή, όπως παλιά, τότε που δεν υπήρχαν τα social media.

Μαζί με την Αριάνα και τη Φιλίππα ο παρουσιαστής και η influencer επισκέφτηκαν εντυπωσιακά μέρη και είδαν από κοντά σημαντικά αξιοθέατα, όπως το Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που συχνά μοιράζεται προσωπικές του στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους πόσταρε ένα νέο στιγμιότυπο μέσα στο αεροπλάνο.

Λίγο πριν προσγειωθούν στην Ελλάδα οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί κι ευδιάθετοι, ενώ στο πλάνο φαίνονται οι δίδυμες, οι οποίες κάθονται δίπλα στη μαμά τους.

Ο Σάκης Τανιμανίδης με την οικογένειά του στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα