«Μου Φάνηκε Περίεργο…»: Η Χριστίνα Μπόμπα για τις κρίσεις άγχους

Μίλησε ανοιχτά στο Instagram

Η Χριστίνα Μπόμπα επιλέγει κάποιες φορές να κρατά μια απόσταση από τα social media.

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις δίδυμες κόρες τους

Έπειτα από μια μικρή αποχή έκανε ένα Q & A και απάντησε σε ερώτηση ακολούθου σχετικά με τις κρίσεις άγχους και πώς τις αντιμετώπισε.

Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία

Η influencer απάντησε με ειλικρίνεια και ευαισθησία για τους ανθρώπους που περνούν δύσκολες φάσεις, αλλά στο τέλος πάντα βρίσκουν λύσεις.

«Μια φορά πριν κάποια χρόνια!
Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα!
Αλλά αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο να λύσω αυτό που με πανικόβαλε!
Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων!
Και το γράψιμο!
Α και το πιο σημαντικό: να αναλαμβάνεις δράση», έγραψε αρχικά.

Παράλληλα, έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα σχετικά με την ανάγκη για δράση και επικοινωνία: «Αν δε λύσεις ή δεν αλλάξεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι! Και να το μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν!»

