Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία

Τα παιχνίδια της Αριάνας και της Φιλίππας κάτω από τα δέντρα

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:48 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
13.08.25 , 13:05 Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
13.08.25 , 13:00 «The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star
13.08.25 , 12:41 Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις φωτιές στην Αχαΐα
13.08.25 , 12:30 Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»
13.08.25 , 12:26 Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία
13.08.25 , 12:22 Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα
13.08.25 , 12:15 Φωτιές: Η δραματική διάσωση πολιτών από παραλίες της Χίου και της Αχαΐας
13.08.25 , 12:13 AΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο
13.08.25 , 11:48 Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»
13.08.25 , 11:46 Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος στο εξωτερικό για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Λιθουανίας επισκέφτηκαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με την Αριάνα και τη Φιλίππα. 

Χριστίνα Μπόμπα: «Έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media»

Το ζευγάρι εξερεύνησε το παραμυθένιο Κάστρο του Τρακάι με τις δίδυμες κόρες του να κοιτούν εκστασιασμένες την άγρια ομορφιά του. Γνωρίζοντας πως έχουν να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση μέσα στη φύση, φόρεσαν άνετα ρούχα και παπούτσια και διέσχισαν τα καταπράσινα μονοπάτια, ενώ απόλαυσαν παιχνίδια κάτω από τα δέντρα και τον καθαρό αέρα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης γυμνάζεται στη Λετονία και κλείνει στόματα

Η οικογένεια Τανιμανίδη έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς της αργής καθημερινότητας, όπως έγραψε η influencer στο βίντεο που μοιράστηκε στα Insta Stories της. 

Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία

Με τις αποσκευές τους γεμάτες όμορφες αναμνήσεις θα γυρίσουν πίσω στην Αθήνα οι μικρούλες, οι οποίες μέσα σε λίγες μέρες έχουν επισκεφτεί με τη συνοδεία πάντα των γονιών τους, τη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία και τελευταία τη Λιθουανία

«Εξερευνητές του κόσμου!», γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε

«Εξερευνητές του κόσμου!», γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε

Οι followers του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα στο Instagram, που παρακολουθούν ανελλιπώς τα stories τους, ανυπομονούν να δουν αν θα υπάρξει άλλη στάση στο μεγάλο και συναρπαστικό τους roadtrip.  

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top