Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία

Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Λιθουανίας επισκέφτηκαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με την Αριάνα και τη Φιλίππα.

Το ζευγάρι εξερεύνησε το παραμυθένιο Κάστρο του Τρακάι με τις δίδυμες κόρες του να κοιτούν εκστασιασμένες την άγρια ομορφιά του. Γνωρίζοντας πως έχουν να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση μέσα στη φύση, φόρεσαν άνετα ρούχα και παπούτσια και διέσχισαν τα καταπράσινα μονοπάτια, ενώ απόλαυσαν παιχνίδια κάτω από τα δέντρα και τον καθαρό αέρα.

Η οικογένεια Τανιμανίδη έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς της αργής καθημερινότητας, όπως έγραψε η influencer στο βίντεο που μοιράστηκε στα Insta Stories της.

Με τις αποσκευές τους γεμάτες όμορφες αναμνήσεις θα γυρίσουν πίσω στην Αθήνα οι μικρούλες, οι οποίες μέσα σε λίγες μέρες έχουν επισκεφτεί με τη συνοδεία πάντα των γονιών τους, τη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία και τελευταία τη Λιθουανία.

«Εξερευνητές του κόσμου!», γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε

Οι followers του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα στο Instagram, που παρακολουθούν ανελλιπώς τα stories τους, ανυπομονούν να δουν αν θα υπάρξει άλλη στάση στο μεγάλο και συναρπαστικό τους roadtrip.