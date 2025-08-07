Χριστίνα Μπόμπα: «Έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media»

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανιδης και τις δυο κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα κάνουν roadtrip αυτές τις μέρες.

Έχουν ήδη επισκεφθεί τη Φινλανδία, την Εσθονία και κατευθύνονται προς Λετονία.

Μάλιστα, με ανάρτησή της στα social media, η Χριστίνα Μπόμπα γνωστοποίησε ότι έχοντας μαζί τις δίδυμες κόρες τους, δεν μένει σχεδόν καθόλου χρόνος για να μπουν στο κινητό και τα social media τους.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες selfie που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!» γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σύσσωμη η οικογένεια τον Ιούλιου είχε μετακομίσει σε ένα σπίτι στην Πάρο, όπου πέρασε εκεί το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Το δυνατό love story τους

Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2015, όταν ο Σάκης Τανιμανίδης είχε βρεθεί στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας όπου δούλευε τότε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Του έκανα ξενάγηση και έτσι ειδωθήκαμε για πρώτη φορά, αλλά μερικούς μήνες μετά βρεθήκαμε ξανά, αυτή τη φορά σε business meeting, στο πλαίσιο ενός δικού μου project. Αφηγούμαστε πολύ διαφορετικά την ίδια ιστορία εκείνος κι εγώ! Ο Σάκης θα πει ότι έστησα όλη τη δουλειά μόνο και μόνο για να τον βρω! Παρ’ όλα αυτά, ήταν όντως μια επαγγελματική συνάντηση. Εκεί νομίζω πως έγινε το “κλικ” και στους δύο. Μόλις μιλήσαμε λίγο, έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται πως αυτό τον άντρα θα τον παντρευτώ. Αφού χωριστήκαμε, βρήκε το τηλέφωνό μου και μου ζήτησε να βγούμε», είχε αποκαλύψει η Χριστίνα Μπόμπα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 στο αγαπημένο του νησί τη Σίφνο.

Η πρόταση γάμου έγινε μία ημέρα πριν ο Σάκης αναχωρήσει για τη Δομινικανή Δημοκρατία, για τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του Survivor. Η Χριστίνα παραιτήθηκε από τη δουλειά της και πέρασε μαζί τους τους επόμενους μήνες, πριν όμως το αποφασίσει σκέφτηκε να του κάνει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι.

«Σκέφτηκα να του οργανώσω ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι-έκπληξη καλώντας όλους τους φίλους μας. Αφού του κάναμε την έκπληξη -ή έτσι νομίζαμε τουλάχιστον-, μας είπε ‘Νομίζατε πως με ξαφνιάσατε, αλλά ο Θεσσαλονικιός βγαίνει πάντα από πάνω’. Γονάτισε, είπε τα ωραία λόγια και εμφάνισε το δαχτυλίδι. Έκλαιγα εγώ, έκλαιγε η αδελφή μου, έκλαιγαν όλοι!» είχε εξομολογηθεί η Χριστίνα Μπόμπα.

Στις 23 Ιουνίου του 2021 ήρθαν στον κόσμο οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, και η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε!