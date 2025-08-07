Χριστίνα Μπόμπα: «Έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media»

Η φωτογραφία από το roadtrip που κάνει με την οικογένειά της

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 17:35 5 τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα!
07.08.25 , 17:35 Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα
07.08.25 , 17:31 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Αύγουστο θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
07.08.25 , 17:29 Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
07.08.25 , 17:02 Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία
07.08.25 , 17:00 Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της
07.08.25 , 16:51 Νίκος Αλιάγας: Η φωτογραφία του που μας ταξίδεψε σχεδόν... 30 χρόνια πίσω!
07.08.25 , 16:22 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας
07.08.25 , 16:17 Bιτόρια: Τι ζήτησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού
07.08.25 , 16:00 Γλυφάδα: Nεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούταν
07.08.25 , 15:56 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με ροζ ολόσωμο μαγιό και λευκό καφτάνι στην Πάτμο
07.08.25 , 15:54 Η Zeekr ξεκινά συνεργασία με την GEO Mobility Hellas
07.08.25 , 15:49 Τζόλα: Φωτογραφίζεται σαν σταρ του σινεμά στα τιρκουάζ νερά της Σαρδηνίας
07.08.25 , 15:26 Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη - Ζητάει τα παιδιά της
07.08.25 , 15:08 Μαρία Ναυπλιώτου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Χίο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανιδης και τις δυο κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα κάνουν roadtrip αυτές τις μέρες.

Έχουν ήδη επισκεφθεί τη Φινλανδία, την Εσθονία και κατευθύνονται προς Λετονία.

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι στη Φινλανδία με τις κόρες τους

Μάλιστα, με ανάρτησή της στα social media, η Χριστίνα Μπόμπα γνωστοποίησε ότι έχοντας μαζί τις δίδυμες κόρες τους, δεν μένει σχεδόν καθόλου χρόνος για να μπουν στο κινητό και τα social media τους.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες selfie που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!» γράφει η Χριστίνα Μπόμπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Χριστίνα Μπόμπα: «Έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media»

Σύσσωμη η οικογένεια τον Ιούλιου είχε μετακομίσει σε ένα σπίτι στην Πάρο, όπου πέρασε εκεί το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Το δυνατό love story τους

Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2015, όταν ο Σάκης Τανιμανίδης είχε βρεθεί στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας όπου δούλευε τότε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Του έκανα ξενάγηση και έτσι ειδωθήκαμε για πρώτη φορά, αλλά μερικούς μήνες μετά βρεθήκαμε ξανά, αυτή τη φορά σε business meeting, στο πλαίσιο ενός δικού μου project. Αφηγούμαστε πολύ διαφορετικά την ίδια ιστορία εκείνος κι εγώ! Ο Σάκης θα πει ότι έστησα όλη τη δουλειά μόνο και μόνο για να τον βρω! Παρ’ όλα αυτά, ήταν όντως μια επαγγελματική συνάντηση. Εκεί νομίζω πως έγινε το “κλικ” και στους δύο. Μόλις μιλήσαμε λίγο, έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται πως αυτό τον άντρα θα τον παντρευτώ. Αφού χωριστήκαμε, βρήκε το τηλέφωνό μου και μου ζήτησε να βγούμε», είχε αποκαλύψει η Χριστίνα Μπόμπα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 στο αγαπημένο του νησί τη Σίφνο.

Η πρόταση γάμου έγινε μία ημέρα πριν ο Σάκης αναχωρήσει για τη Δομινικανή Δημοκρατία, για τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του Survivor. Η Χριστίνα παραιτήθηκε από τη δουλειά της και πέρασε μαζί τους τους επόμενους μήνες, πριν όμως το αποφασίσει σκέφτηκε να του κάνει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι.

«Σκέφτηκα να του οργανώσω ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι-έκπληξη καλώντας όλους τους φίλους μας. Αφού του κάναμε την έκπληξη -ή έτσι νομίζαμε τουλάχιστον-, μας είπε ‘Νομίζατε πως με ξαφνιάσατε, αλλά ο Θεσσαλονικιός βγαίνει πάντα από πάνω’. Γονάτισε, είπε τα ωραία λόγια και εμφάνισε το δαχτυλίδι. Έκλαιγα εγώ, έκλαιγε η αδελφή μου, έκλαιγαν όλοι!» είχε εξομολογηθεί η Χριστίνα Μπόμπα.

Στις 23 Ιουνίου του 2021 ήρθαν στον κόσμο οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, και η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top