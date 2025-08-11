Ο Σάκης Τανιμανίδης γυμνάζεται στη Λετονία και κλείνει στόματα

Με κόπο, θυσίες και καθημερινές προπονήσεις, ο Σάκης Τανιμανίδης έχει «χτίσει» ένα σώμα, που θα ζήλευαν 20άρηδες.

Εδώ και λίγες μέρες ο οικοδεσπότης του Dragons' Den και η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, βρίσκονται εκτός Ελλάδας μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Ο τρυφερός μπαμπάς ανέβασε ένα story από την παραμονή του στην πρωτεούσα της Εσθονίας, τη Ρίγα.

Στο βίντεο που ανήρτησε τον βλέπουμε μέσα στο γυμναστήριο να κάνει ασκήσεις για χέρια και πόδια. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, ενώ μέσα από την ανάρτησή του δίνει απάντηση στα μηνύματα των διαδικτυακών του φίλων που τον ρωτούν «όταν ταξιδεύειες πώς προλαβαίνεις να γυμνάζεσαι;».

Ο Σάκης Τανιμανίδης κάνει έλξεις στο μονόζυγο

Αφού πέρασε λίγες μέρες στην Πάρο, η οικογένεια Τανιμανίδη μπήκε σε ένα αεροπλάνο με προορισμό διάφορες ευρωπαικές χώρες, όπως η Φινλανδία και η Εσθονία, για να ακολουθήσει η πρωτεύουσα της Λετονίας.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες selfie που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα στην πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα