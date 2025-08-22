Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!

Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές ξεγνοιασιάς με τους ακόλουθούς της στα social media.
Σε ένα νέο της post, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μέσα στη θάλασσα, φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, χαμογελαστή κάτω από τον ήλιο.
Το μαύρο μπικίνι, ένα all-time classic κομμάτι, αναδεικνύει τη σιλουέτα της και προσθέτει μια πινελιά διακριτικής κομψότητας στο καλοκαιρινό look της.
«Λίγο καλοκαίρι ακόμα…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Προετοιμασίες για τη νέα σεζόν
Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Σίσσυ Χρηστίδου προετοιμάζεται δυναμικά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
Eπιστρέφει το φθινόπωρο με ανανεωμένη διάθεση και φρέσκες ιδέες, συνεχίζοντας να λέει «καλημέρα» στους τηλεθεατές της κάθε σαββατοκύριακο.
