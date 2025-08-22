Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!

Σιγά σιγά προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν

Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές ξεγνοιασιάς με τους ακόλουθούς της στα social media.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τέλεια τούρτα

Σε ένα νέο της post, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μέσα στη θάλασσα, φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, χαμογελαστή κάτω από τον ήλιο.

Το μαύρο μπικίνι, ένα all-time classic κομμάτι, αναδεικνύει τη σιλουέτα της και προσθέτει μια πινελιά διακριτικής κομψότητας στο καλοκαιρινό look της.

«Λίγο καλοκαίρι ακόμα…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει στην αγκαλιά του κούκλου αδερφού της, Γιάννη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Προετοιμασίες για τη νέα σεζόν

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Σίσσυ Χρηστίδου προετοιμάζεται δυναμικά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Eπιστρέφει το φθινόπωρο με ανανεωμένη διάθεση και φρέσκες ιδέες, συνεχίζοντας να λέει «καλημέρα» στους τηλεθεατές της κάθε σαββατοκύριακο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mega TV (@megatvcom)

Back to Top