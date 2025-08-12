Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει στην αγκαλιά του κούκλου αδερφού της, Γιάννη

Δείτε όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο φινάλε της φετινής της εκπομπής

Στην αγκαλιά του αδερφού της, Γιάννη μπροστά στο μαγικό ηλιοβασίλεμα της Χαλκιδικής πόζαρε για τα social media η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Αχ… Χαλκιδική μου… σπίτι μου… αδερφάκι μου» έγραψε η παρουσιάστρια η οποία έχει μεγάλη αδυναμία στον κούκλο αδερφό της και συχνά μιλάει για εκείνον.

Δες την ανάρτησή της:

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μετά την εξόρμηση στα Κύθηρα, επισκέφθηκε τη Χαλκιδική μαζί με την οικογένειά της μιας και λατρεύει τον τόπο της. Αυτό το καλοκαίρι η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφτηκε εκτός από τα Κύθηρα και άλλα αρκετά μέρη, όπως τη Λήμνο, την Πάρο και το Γύθειο.

Η παρουσιάστρια, χαλαρώνει και ξεκουράζεται μαζί με τα παιδιά και τον αδερφό της, Γιάννη Χρηστίδη και τον πατέρα της.