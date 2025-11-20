Βίντεο: Τι κρύβεται πίσω από το νέο Nissan LEAF

Το όραμα και ο σχεδιασμός

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τι απαιτείται για τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου που όχι μόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών οδηγών, αλλά προβλέπει και τις προσδοκίες του αύριο; Στο βίντεο αυτό, η Nissan αποκαλύπτει το ταξίδι πίσω από τον σχεδιασμό του νέου LEAF, παρουσιάζοντας πώς η καινοτομία, οι ανάγκες και τα δεδομένα από τους πελάτες διαμόρφωσαν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο για τη σύγχρονη εποχή.

Οι ομάδες Product Planning πίσω από το Nissan LEAF δημιούργησαν ένα μοντέλο που αντανακλά τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών. Από την αρχική σύλληψη του μοντέλου έως τον τελικό σχεδιασμό, κάθε στάδιο βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα, καινοτόμο προσέγγιση και βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι οδηγοί χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, οδηγώντας τελικά στη δημιουργία του νέου Nissan LEAF.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το βίντεο για να ακούσετε τους Xavier Tesson (Director, Small Cars and EVs, Product Planning, Nissan Europe), Christophe Amblard (Manager, Product Planning, Nissan Europe) και Alexander Nikolaev (Manager, Cross Carline, Product Planning, Nissan Europe) και να ανακαλύψετε πώς συνδύασαν καινοτομία, γνώση από τους πελάτες και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν μια εμπειρία ηλεκτροκίνησης που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία και προσφέρει απολαυστική οδηγική εμπειρία χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

NISSAN
 |
NISSAN LEAF
