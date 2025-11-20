The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Πρόκειται για τη συνέχεια του The Matrix Revolutions (2003)

The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υποφέροντας από παραισθήσεις, ο εξαντλημένος Τόμας Άντερσον, ο βραβευμένος δημιουργός της σειράς βιντεοπαιχνιδιών The Matrix, έχει εθιστεί σε ισχυρά μπλε χάπια, για να κρατήσει μακριά τους εσωτερικούς του δαίμονες. Ανάμεσα σε ανεξήγητα οράματα, που αψηφούν την πραγματικότητα, ο Τόμας εντοπίζει την Τίφανι, που του προκαλεί παράξενα συναισθήματα και η ήδη εύθραυστη ψυχική του κατάσταση αρχίζει να επιδεινώνεται. Καθώς αναζητά μια εξήγηση στα πρόθυρα της κατάθλιψης, για άλλη μια φορά, έρχεται αντιμέτωπος με ένα πιεστικό δίλημμα και το βάρος της επιλογής. Από τη μια πλευρά, η μακάρια άγνοια εγγυάται την ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Από την άλλη, η αφόρητη αλήθεια της πραγματικότητας μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα: το περίτεχνο Matrix ξεπερνά τα όρια της φαντασίας και έχει γίνει πιο επικίνδυνο από ποτέ...

The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Πρόκειται για τη συνέχεια του The Matrix Revolutions (2003) και η τέταρτη ταινία της σειράς The Matrix.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λάνα Γουατσόφσκι

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κιάνου Ριβς, Κάρι – Αν Μος, Κριστίνα Ρίτσι, Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, Πριγιάνκα Τσόπρα

