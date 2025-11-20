Φάνης Λαμπρόπουλος: Αυτός ο διάσημος παρουσιαστής του «έριξε» το άκυρο

«Μη δέχεστε καλές κουβέντες. Οι καλές κουβέντες σε πάνε πίσω»

Η απολαυστική συνέντευξη του παρουσιαστή στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο Breakfast@Star και, όπως πάντα, χάρισε άφθονο γέλιο, αλλά και πιο ουσιαστικές εξομολογήσεις για τον χαρακτήρα του, την καριέρα του, τη σχέση του με την τηλεόραση και την προσωπική του πορεία.

Φάνης Λαμπρόπουλος: Όσα είπε για την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ

Η κουβέντα γρήγορα πήρε μια ανάλαφρη αλλά και αποκαλυπτική τροπή, με τον Φάνη να μιλά ανοιχτά για όσα τον δυσκολεύουν, τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική, αλλά και την επιτυχία της εκπομπής του.

«Δε χρειάζεται να είμαι αστείος όλη την ώρα»

Στην αρχή της κουβέντας, οι παρουσιαστές τον ρώτησαν αν νιώθει πίεση να είναι συνεχώς αστείος: «Όχι ρε παιδί μου, δε χρειάζεται να το έχεις όλη την ώρα. Και να το έχεις, δεν το έχω πάντα. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι έχω συνέχεια χιούμορ, αλλά δεν είναι έτσι.»

Παραδέχτηκε μάλιστα ότι, ακόμη κι όταν φαίνεται «πάνω», μπορεί να είναι στις μαύρες του: «Πεσμένος είμαι και τώρα. Νομίζεις ότι αυτό είναι ανεβασμένο;»

Φάνης Λαμπρόπουλος: Δε δέχομαι ποτέ καλές κουβέντες
Η φιλοσοφία του για την κριτική: «Ή δέχεσαι και τα καλά και τα άσχημα ή κανένα»

Ο Φάνης έδωσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της συνέντευξης όταν μίλησε για το πόσο επηρεάζεται από την κριτική: «Όχι μόνο τα καλά. Ή δέχεσαι τα πάντα ή δεν δέχεσαι τίποτα. Δεν μπορεί να σου αρέσει το κομπλιμέντο και να σε χαλάει η αρνητική κουβέντα. Είναι δύο βελάκια προς διαφορετικές κατευθύνσεις.»

Και πρόσθεσε κάτι που τους ξάφνιασε όλους: «Μη δέχεστε καλές κουβέντες. Οι καλές κουβέντες σε πάνε πίσω.»

«Με βοήθησαν οι αρνητικές παρατηρήσεις, αλλά μόνο όταν έχουν αιτιολογία»

Παραδέχτηκε ότι μιλά πολύ γρήγορα και ότι αυτό ήταν ένα σημείο που χρειάστηκε να δουλέψει: «Εγώ μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Μου το έχουν πει. Προσπαθώ να σταματάω, να ακούω τον καλεσμένο. Μαθαίνω ακόμα τη δουλειά.»

Εξήγησε, όμως, πως δεν είναι όλα τα αρνητικά σχόλια χρήσιμα: «Αν μου πούνε “τι βλακεία κάνεις”, αυτό δε βοηθά. Αν πούνε κάτι συγκεκριμένο, ναι, το κρατάω και το διορθώνω.»

Πώς μπήκε στην τηλεόραση: «Ο Λιανός έπαιξε μεγάλο ρόλο»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για το πώς βρέθηκε στο project: «Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Γιώργος Λιανός. Κάπως είχε φαγωθεί να με βάλει σ’ αυτό το σύστημα της τηλεόρασης.»

Γιώργος Λιανός

Γιώργος Λιανός


Αποκάλυψε ότι του έγινε πρόταση από την Άλκηστις Μαραγκουδάκη και ότι εκείνος είχε την ελευθερία να διαλέξει τι θέλει να κάνει.

Για τους “θρύλους” της τηλεόρασης: «Υπάρχουν βουνά που δεν τα ακουμπάς: «Με χιούμορ, αλλά και απόλυτο σεβασμό, μίλησε για το ανταγωνιστικό πεδίο του late night: «Τον Αρναούτογλου δεν τον τρως. Τον Γρηγόρη δεν μπορεί να τον φάει κανένας. Η Νικολούλη; Αυτά είναι βουνά. Δεν τα ακουμπάς. Περνάς από κάτω.»

Καλεσμένοι, αρνήσεις και… η βόμβα για τον Λιάγκα

Ο Φάνης δεν έκρυψε ότι ο Γιώργος Λιάγκας είχε «πέσει» στο τραπέζι για να εμφανιστεί μαζί με τη Μαρία Αντωνά: «Εγώ το είχα βγάλει αυτό. Μπας και έρθει. Αλλά δεν… μου ξαναρίξε άκυρο».

Γιωργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά

Γιωργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής έχουν πολύ λίγες αρνήσεις για την εκπομπή.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
