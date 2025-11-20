Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για επιδείνωση των φαινομένων που πλήττουν από την Τρίτη τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει:

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες σε περιοχές της Ηπείρου.

Στα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τις ισχυρές καταιγίδες, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Ζαγόρι.

Στο Ζαγόρι και στην Άρτα πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης πέντε ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί από επικίνδυνους χειμάρρους.

Στην Ηγουμενίτσα δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ πλημμύρισαν και αρκετά υπόγεια με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική, ώστε να προχωρήσει σε απάντληση υδάτων.

Ο καιρός σήμερα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αναμένονται σήμερα, Πέμπτη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.