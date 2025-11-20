VW: Ξεχάστε την... Black Friday

Ξεχάστε τη Black Friday! Η Karenta γιορτάζει φέτος τη …λευκή Παρασκευή, προσφέροντας μοναδικά οφέλη στα μεταχειρισμένα Volkswagen, Audi και Skoda. Μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2025, οι επισκέπτες των καταστημάτων της Karenta σε όλη την Ελλάδα – καθώς και του karenta.gr – έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν δεκάδες ευκαιρίες αγοράς με όρους που ξεχωρίζουν:

· 5 χρόνια γραπτή εγγύηση Karenta

· 5 χρόνια δωρεάν service

· Από 0% προκαταβολή και ευέλικτη χρηματοδότηση

Κάθε κατάστημα της Karenta φιλοξενεί μια διευρυμένη και επιμελημένη έκθεση μεταχειρισμένων οχημάτων με «λευκά» χαρτιά, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια ευρεία γκάμα επιλογών με την εγγύηση ποιότητας της Karenta.



Παράλληλα, στο karenta.gr έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα για τη Λευκή Παρασκευή (https://www.karenta.gr/metaxeirismena/black-friday-deals/) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν επιλεγμένα οχήματα, να ενημερωθούν για τα προνόμια και να εντοπίσουν προσφορές σε όλη τη γκάμα μεταχειρισμένων. Βρείτε, λοιπόν, τα "λευκότερα λευκά" μεταχειρισμένα Volkswagen, Audi και Skoda και αποκτήστε το δικό σας αυτοκίνητο εμπιστοσύνης, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στην Karenta.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2025.