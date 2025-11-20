Άση Μπήλιου: Γιατί οι επόμενες 2 μέρες είναι πιο απαιτητικές της περιόδου;

Στο σημερινό Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου προειδοποίησε πως η περίοδος που διανύουμε απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε μετακινήσεις, μεταφορικά μέσα και θέματα επικοινωνίας.

Όπως υπογράμμισε, δε σημαίνει πως κάτι αρνητικό θα συμβεί απαραίτητα, ωστόσο η πρόληψη είναι καθοριστική: «Καλό είναι όσο μπορούμε να προλαμβάνουμε, για να μην συμβεί κάτι δυσάρεστο».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστρολόγος εξήγησε πως το κλίμα προκαλεί συχνά παρεξηγήσεις, παρανοήσεις και γενικό μπέρδεμα, κάτι που πολλοί μπορεί να έχουν ήδη νιώσει. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως το φαινόμενο είναι προσωρινό, κάτι που όπως είπε «είναι και το πιο παρήγορο κομμάτι της αστρολογίας. Να ξέρεις ότι τώρα είναι μια περίοδος που είναι έτσι. Θα κρατήσει λίγο, μια εβδομάδα, δέκα μέρες, και θα φύγει».

Νέα Σελήνη στον Σκορπιό – Με ισχυρή επιρροή Ουρανού & συνόδου Ήλιου–Ερμή

Η Άση αναφέρθηκε στη σημερινή Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, ενώ απέναντί της βρίσκεται ο Ουρανός, αυξάνοντας τον εσωτερικό αναβρασμό και τη γενικότερη αναταραχή. Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιείται και η σύνοδος Ήλιου–Ερμή.

«Όταν ο Ερμής είναι τόσο κοντά στον Ήλιο, αυτό που λέμε είναι ότι ‘καίγεται’. Κι αυτό επηρεάζει έντονα μετακινήσεις και επικοινωνία» σημείωσε, τονίζοντας ότι σήμερα και αύριο είναι οι πιο απαιτητικές ημέρες του φαινομένου.

Κι όμως υπάρχουν και θετικές όψεις

Παρά τις δυσκολίες των ημερών, η Άση Μπήλιου έφερε και θετικά νέα. Όπως τόνισε, οι καταληκτικές όψεις της Νέας Σελήνης είναι «ωραίες, τρίγωνα, που δείχνουν πως ακόμη κι αν υπάρξει κάτι δύσκολο, στο τέλος το παλεύουμε και το διαχειριζόμαστε. Δεν μας δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα».

Με άλλα λόγια, η περίοδος μπορεί να φέρει ένταση, αναστάτωση και ψυχική βαρύτητα, αλλά το φινάλε της εξελίσσεται πιο ομαλά και με δυνατότητες επίλυσης.

