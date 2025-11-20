Γιώργος Λιανός: «Πρέπει για ό,τι γίνεται να απολογούμαι εγώ»

Η απάντηση για το trailer που συζητήθηκε πολύ

Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Λιανός στο Breakfast@Star
Δηλώσεις στο Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Γιώργος Λιανός όπου, μεταξύ άλλων, απάντησε για το trailer του νέου Survivor που παρουσιάζει κάποια ελληνικά νησιά ως τουρκικά, ενώ τόνισε πως για όλα όσα συμβαίνουν με το ριάλιτι επιβίωσης πρέπει να απολογείται εκείνος. 

Γιώργος Λιανός: «Με ταρακούνησαν τα λόγια του μεγάλου μου γιου»

«Ο νέος κύκλος έχει έναν τίτλο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει στρέψει την προσοχή του κόσμου. Διορθώθηκε αυτό που έγινε. Μήπως αυτό έγινε εκ παραδρομής, ήταν κάποιο λάθος στα γραφικά; Από κάποιο γραφικό μπορεί κάτι να σου ξεφύγει και μετά να δημιουργηθεί κάποια γκρίζα ζώνη και μετά να διεκδικήσουν κάποια τα νησιά σου και θα πρέπει να είσαι τυπικός σε τέτοια θέματα», ανέφερε αρχικά.

Γιώργος Λιανός: «Πρέπει για ό,τι γίνεται να απολογούμαι εγώ»

«Λες να έγινε επίτηδες; Για να μιλήσουμε σοβαρά, νιώθω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται στο στόχαστρο. Ψάχνουμε αφορμή για να δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Φυσικά, όταν γίνονται κάποια λάθη υπάρχει το πρόσφορο έδαφος, οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί. Δέκα φορές πιο προσεχτικοί από τα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης. Κακά τα ψέματα, είμαι κι ο μοναδικός εκπρόσωπος που μπορεί να βγει τα τελευταία χρόνια και να απαντήσει για διάφορα θέματα. 

Λιανός: «Προσπαθώ να έχω χιούμορ, αλλά είναι προκατειλημμένες οι ερωτήσεις»

Γιώργος Λιανός: «Πρέπει για ό,τι γίνεται να απολογούμαι εγώ»

Απαντάω αυτή τη στιγμή για το πιθανό λάθος -γιατί δεν το έχω δει, δεν το έχω αντιληφθεί- και πρέπει να απολογηθώ εγώ για αυτό. Θα μου πεις η δουλειά σου δεν είναι; Από αυτή δεν πληρώνεσαι; Πρέπει να το κάνεις. Πολλές φορές εμένα προσωπικά μου φαίνεται υπερβολικό όλο αυτό που συμβαίνει. Ακούστηκαν ατάκες όπως “εμφύλιος”, ακούστηκαν τρομερά πράγματα που για εμένα είναι ακραία. Προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω και εγώ με χιούμορ αλλά κάποιες φορές το χάνω», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιανός. 

