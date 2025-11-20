First Dates: «Θέλω να έχουν ένα vibe... καγκουρέ» - Δείτε το τρέιλερ!

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Κάποιοι ψάχνουν ένα μελαχρινό ταίρι, άλλοι θέλουν να έχει «καγκουρέ vibe» κάποιοι άλλοι αναζητούν ένα crazy ραντεβού.

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates η Ζεν υποδέχεται ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες και προσδοκίες, που έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα για να γνωρίσουν κάποιον, που μπορεί πραγματικά να τους ταιριάξει και να τους συγκινήσει!

Η 20χρονη Αγγελίνα ταξίδεψε από την Τσεχία για να έρθει στο First Dates και να γνωρίσει ένα αγόρι από τον τόπο της. Συγκεκριμένα, ψάχνει για έναν καλοσυνάτο «αλήτη», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, κάποιον, δηλαδή, που να συνδυάζει τον ατίθασο χαρακτήρα ενός bad boy με τις ευαισθησίες ενός τρυφερού παιδιού. Θα βρει, άραγε, αυτό που αναζητά στον Γιάννη, ο οποίος δηλώνει ότι είναι έτοιμος για μια σοβαρή σχέση;

Ο Παντελής, χωρισμένος καθηγητής μαθηματικών, αναζητά έναν ενδιαφέροντα άνθρωπο για να μοιραστούν σκέψεις, ιδέες και -γιατί όχι- μια κοινή ζωή. Στο εστιατόριο του έρωτα θα συναντήσει την Κωνσταντίνα, μια γυναίκα που δεν αντέχει τους διπλωματικούς ανθρώπους και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ειλικρίνεια. Θα καταφέρουν, άραγε, να χτίσουν μια ουσιαστική σχέση ή τελικά θα αποφύγουν διπλωματικά το δεύτερο ραντεβού;

Η γλυκιά Μαρία από τον Βόλο είναι ιδιαίτερα επιλεκτική και θέλει έναν σύντροφο που θα την ικανοποιεί απόλυτα, καθώς δεν σκοπεύει να συμβιβαστεί με οτιδήποτε λιγότερο. Ο Χρυσοβαλάντης, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, θα καταφέρει, άραγε, να τη γοητεύσει ή να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της; Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το ραντεβού οι ισορροπίες είναι ακραία εύθραυστες!

Κάθε ραντεβού στο First Dates είναι μια ευκαιρία για κάτι καινούργιο. Άλλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν, άλλοι όχι, αλλά όλοι φεύγουν έχοντας κάνει ένα βήμα, που μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές.

FIRST DATES - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21.00 και κάθε Πέμπτη

