First Dates: «Θέλω να έχουν ένα vibe... καγκουρέ» - Δείτε το τρέιλερ!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 15:22 «Τρώω μπούλινγκ από τη μαμά μου, αν δε σηκώνω το τηλέφωνο»
20.11.25 , 15:12 Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
20.11.25 , 15:00 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
20.11.25 , 14:51 Προσοχή: Τηλεφωνικές απάτες με πολωνικούς αριθμούς
20.11.25 , 14:51 Ρονάλντο και Τραμπ «παίζουν μπάλα»- Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο
20.11.25 , 14:47 Απάτη Καζίνο: Τι ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου στην κατάθεσή της
20.11.25 , 14:43 Απάτη Ρομά: Θύμα του κυκλώματος και η Κρίστη Κρανά
20.11.25 , 14:35 Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του
20.11.25 , 14:14 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
20.11.25 , 13:54 The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
20.11.25 , 13:54 Δολοφονία τοπογράφου Ψυχικό: Η κατάθεση της συζύγου του και οι συμπτώσεις
20.11.25 , 13:48 Βίντεο: Τι κρύβεται πίσω από το νέο Nissan LEAF
20.11.25 , 13:38 Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
20.11.25 , 13:03 Φάνης Λαμπρόπουλος: Αυτός ο διάσημος παρουσιαστής του «έριξε» το άκυρο
20.11.25 , 12:59 Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ
Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου του First Dates
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

First Dates: «Θέλω να έχουν ένα vibe... καγκουρέ» - Δείτε το τρέιλερ!

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Κάποιοι ψάχνουν ένα μελαχρινό ταίρι, άλλοι θέλουν να έχει «καγκουρέ vibe» κάποιοι άλλοι αναζητούν ένα crazy ραντεβού. 

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates 

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates η Ζεν υποδέχεται ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες και προσδοκίες, που έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα για να γνωρίσουν κάποιον, που μπορεί πραγματικά να τους ταιριάξει και να τους συγκινήσει!

Η 20χρονη Αγγελίνα ταξίδεψε από την Τσεχία για να έρθει στο First Dates και να γνωρίσει ένα αγόρι από τον τόπο της. Συγκεκριμένα, ψάχνει για έναν καλοσυνάτο «αλήτη», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, κάποιον, δηλαδή, που να συνδυάζει τον ατίθασο χαρακτήρα ενός bad boy με τις ευαισθησίες ενός τρυφερού παιδιού. Θα βρει, άραγε, αυτό που αναζητά στον Γιάννη, ο οποίος δηλώνει ότι είναι έτοιμος για μια σοβαρή σχέση;

Ο Παντελής, χωρισμένος καθηγητής μαθηματικών, αναζητά έναν ενδιαφέροντα άνθρωπο για να μοιραστούν σκέψεις, ιδέες και -γιατί όχι- μια κοινή ζωή. Στο εστιατόριο του έρωτα θα συναντήσει την Κωνσταντίνα, μια γυναίκα που δεν αντέχει τους διπλωματικούς ανθρώπους και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ειλικρίνεια. Θα καταφέρουν, άραγε, να χτίσουν μια ουσιαστική σχέση ή τελικά θα αποφύγουν διπλωματικά το δεύτερο ραντεβού;

First Dates: «Θέλω να έχουν ένα vibe... καγκουρέ» - Δείτε το τρέιλερ!

Η γλυκιά Μαρία από τον Βόλο είναι ιδιαίτερα επιλεκτική και θέλει έναν σύντροφο που θα την ικανοποιεί απόλυτα, καθώς δεν σκοπεύει να συμβιβαστεί με οτιδήποτε λιγότερο. Ο Χρυσοβαλάντης, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, θα καταφέρει, άραγε, να τη γοητεύσει  ή να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της; Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το ραντεβού οι ισορροπίες είναι ακραία εύθραυστες! 

Κάθε ραντεβού στο First Dates είναι μια ευκαιρία για κάτι καινούργιο. Άλλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν, άλλοι όχι, αλλά όλοι φεύγουν έχοντας κάνει ένα βήμα, που μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους. 

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

First Dates: «Θέλω να έχουν ένα vibe... καγκουρέ» - Δείτε το τρέιλερ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! 
Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο  ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές. Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr 

FIRST DATES - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21.00 και κάθε Πέμπτη

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
FIRST DATES TRAILER
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top