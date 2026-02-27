Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Πανέλλη

Παρουσία πολλών πολιτικών και εκπροσώπων του Τύπου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 16:56 Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Πανέλλη
27.02.26 , 16:51 Ξέσπασε ο Χεζόνια: «Μην έρχεστε στους αγώνες μας»
27.02.26 , 16:17 Τραγωδία Τεμπών: 5000 Αστυνομικοί επί ποδός για τη Συγκέντρωση
27.02.26 , 15:53 Απόπειρα Αυτοκτονίας 14χρονου Θύμα Bullying
27.02.26 , 15:46 Μάτι: Επικίνδυνη διάβρωση του παράκτιου μετώπου μετά τις τελευταίες βροχές
27.02.26 , 15:35 Ελένη Βουλγαράκη: «Η συγκατοίκηση δε σκοτώνει καθόλου τον έρωτα»
27.02.26 , 15:24 Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
27.02.26 , 15:23 Λέρος: Βίντεο με την επίθεση πατέρα στον γιο στο συνεργείο - «κολαστήριο»
27.02.26 , 15:18 Λουτράκι: «Είναι άδικο από τον Θεό» - Συντετριμμένη η μητέρα του 17χρονου
27.02.26 , 15:00 Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
27.02.26 , 14:57 Κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο
27.02.26 , 14:55 Κώστας Δόξας: Πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του να κλαίει
27.02.26 , 14:52 Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
27.02.26 , 14:06 Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall
27.02.26 , 13:53 Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
Λουτράκι: «Είναι άδικο από τον Θεό» - Συντετριμμένη η μητέρα του 17χρονου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: φωτογραφίες Intime News/Ν. Μητρούσιας
Κηδεία Αντιγόνης Πανέλλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη απεβίωσε ξαφνικά σε ηλικία 56 ετών στις 25 Φεβρουαρίου.
  • Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, με ταφή στην Κορωνησία Άρτας.
  • Παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και δημοσιογραφικής κοινότητας, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Η Αντιγόνη Πανέλλη είχε 20ετή καριέρα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και βραβεύτηκε για την προσφορά της.
  • Αφήνει πίσω της πλούσιο δημοσιογραφικό έργο και αναγνώριση στον τομέα της.

Το τελευταίο αντίο στην κοινοβουλευτική συντάκτρια Αντιγόνη Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή ξαφνικά την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 56 ετών, είπαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού και πολιτικού κόσμου, όπως επίσης συγγενείς και φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία  τελέστηκε σήμερα  στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου ενώ η ταφή της θα τελεστεί εντός της ημέρας στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κορωνησία Άρτας.

Αντιγόνη Πανέλλη: Πέθανε στα 56 της χρόνια η καταξιωμένη δημοσιογράφος

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, η πρόεδρος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου.

Στεφάνια απέστειλαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο γγ Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνιος Φιλιππίδης, η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, η διοίκηση και εργαζόμενοι του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εργαζόμενοι του CNN, συνάδελφοι κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ και φίλοι.

Η εξόδιος ακολουθία της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Η εξόδιος ακολουθία της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Η εξόδιος ακολουθία της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι στην εξόδιο ακολουθία της Αντιγόνης Πανέλλη 

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε πριν από 56 χρόνια, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό «νησί» στον Αμβρακικό Κόλπο και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική καριέρα της από την ΕΡΤ και τις εκπομπές του δημοσιογράφου, σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού Γιώργου Πετρίτση, «Μαρτυρίες», «στα Μονοπάτια των Θεών», «Ιατρικά Ραντεβού», όπου έκανε την ιστορική έρευνα και το ρεπορτάζ.

Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Η Αντιγόνη, μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top