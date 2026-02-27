Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Πανέλλη

Το τελευταίο αντίο στην κοινοβουλευτική συντάκτρια Αντιγόνη Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή ξαφνικά την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 56 ετών, είπαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού και πολιτικού κόσμου, όπως επίσης συγγενείς και φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου ενώ η ταφή της θα τελεστεί εντός της ημέρας στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κορωνησία Άρτας.

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, η πρόεδρος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου.

Στεφάνια απέστειλαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο γγ Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνιος Φιλιππίδης, η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, η διοίκηση και εργαζόμενοι του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εργαζόμενοι του CNN, συνάδελφοι κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ και φίλοι.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι στην εξόδιο ακολουθία της Αντιγόνης Πανέλλη

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε πριν από 56 χρόνια, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό «νησί» στον Αμβρακικό Κόλπο και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική καριέρα της από την ΕΡΤ και τις εκπομπές του δημοσιογράφου, σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού Γιώργου Πετρίτση, «Μαρτυρίες», «στα Μονοπάτια των Θεών», «Ιατρικά Ραντεβού», όπου έκανε την ιστορική έρευνα και το ρεπορτάζ.

Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Η Αντιγόνη, μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

