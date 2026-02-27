Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Το συγκλονιστικό μήνυμα της μητέρας του Γεράσιμου

Λίγο πριν την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, οι μνήμες ξυπνούν πιο έντονα από ποτέ για τις 57 ζωές που «χάθηκαν». Κι ένα νεαρό παιδί συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του. Ο λόγος για τον Γεράσιμο, τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού του μοιραίου Intercity.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με αφορμή δελτίο Τύπου που εκδόθηκε εκ μέρους της μητέρας του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Όθωνας Παπαδόπουλος, μετέφερε το συναίσθημα μιας γυναίκας που εδώ και τρία χρόνια ζει στο προσκέφαλο του παιδιού της.

«Ο Γεράσιμος είναι ζωντανός», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει. Όπως εξήγησε, γίνονται τεράστιες προσπάθειες από γιατρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ «υπάρχει ακόμη η ελπίδα και δε θα σβήσει».

«Η μητέρα αυτή έχει εγκαταλείψει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, κάθε προσωπική σκέψη, κάθε προσωπική ζωή», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος. «Και όχι μόνο δεν έχει πτοηθεί, αλλά αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλη την οικογένεια και τον κύκλο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Γεράσιμο».

Η ίδια έστειλε και το δικό της μήνυμα για την επέτειο:

«Ακούω παντού “μαύρη επέτειος”, “η αποφράδα εκείνη μέρα”, 1.096 φορές, 1.096 ημέρες, ξανά και ξανά. Για μένα είναι η ίδια και απαράλλαχτη. Ο χρόνος δεν γιατρεύει. Γιατί το τραύμα είναι εδώ, μέσα μου, μπροστά μου. Ο κόσμος όλος, δυο πράσινα μάτια γεμάτα δύναμη.

Και η ελπίδα; Δώρο Θεού και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στη φροντίδα του παιδιού μου.

Σε όσους εκλήθησαν να απολογηθούν και σε όσους ελπίζω να κληθούν, έχω να πω: το έγκλημα και η τιμωρία πάνε πιασμένα από το χέρι. Αργά ή γρήγορα η Νέμεσις γνωρίζει από τη δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα, ανεξαιρέτως, της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. “Βοή λαού, παρέα με τα κόκαλα” — άρχισαν να τρίζουν και οι καρέκλες».

Η φωνή της μητέρας του Γεράσιμου έρχεται να προστεθεί σε εκείνες των οικογενειών που ζητούν απαντήσεις. Όχι εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Γεράσιμος

Σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, ο Γεράσιμος συνεχίζει τη νοσηλεία του στην Ελλάδα, έπειτα από διαδοχικές θεραπείες σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και τη μητέρα του να βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του.

Η ελπίδα, όπως επαναλαμβάνει η οικογένεια, δεν έχει σβήσει. Και μαζί της παραμένει ζωντανή και η επιθυμία για να πληρώσουν όσοι ευθύνονται για την τραγωδία.

