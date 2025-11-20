BYD ATTO 2: Δείτε τις δυο ολοκαίνουργιες εκδόσεις

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το ATTO 2 Comfort, τη νέα κορυφαία έκδοση του δημοφιλούς, αμιγώς ηλεκτρικού SUV,Το ATTO 2 Comfort διαθέτει μια ελαφρώς ανανεωμένη εσωτερική διαρρύθμιση συγκριτικά με τις υπόλοιπες εκδόσεις, ενώ η καμπίνα συνδυάζει κομψό σχεδιασμό και υλικά premium ποιότητας με ευρυχωρία και έξυπνα ενσωματωμένη τεχνολογία. με μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, αυξημένη αυτονομία και διευρυμένο πακέτο χρηστικών λειτουργιών και σύγχρονων τεχνολογιών.

Το ATTO 2 Comfort εξελίσσει περαιτέρω αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέροντας σχεδόν 120 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP) και ταχύτερη φόρτιση DC, η οποία μειώνει τον χρόνο επαναφόρτισης από 30% στο 80% σε μόλις 19 λεπτά.



Το ATTO 2 Comfort αξιοποιεί τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0, η οποία αποτελεί την καρδιά όλων των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρία τύπου Blade Battery με ωφέλιμη χωρητικότητα 64,8 kWh - σχεδόν 20 kWh μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές εκδόσεις του ATTO 2. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει εντυπωσιακή συνδυασμένη αυτονομία 430 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP και πάνω από 600 km αυτονομίας στην πόλη.

Η μεγαλύτερη μπαταρία προσθέτει περίπου 150 κιλά στο βάρος του ATTO 2, ωστόσο ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει ισχύ 204 ίππων (150 kW) και ροπή 310 Nm, διασφαλίζει ότι το ATTO 2 Comfort διατηρεί τις επιδόσεις των υπόλοιπων εκδόσεων. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h, ενώ η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα.. Καθώς η μεγαλύτερη μπαταρία απαιτούσε περισσότερο χώρο, η έκδοση Comfort διαθέτει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, αντί για ημιάκαμπτο άξονα που χρησιμοποιείται στις υπόλοιπες εκδόσεις του ATTO 2.

Το ATTO 2 Comfort πραγματοποιεί άλματα προόδου στις ταχύτητες φόρτισης, με αυξημένη ισχύ φόρτισης DC 155 kW, έναντι 65 kW προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αισθητά μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας, το ATTO 2 Comfort είναι η έκδοση του μοντέλου με τον ταχύτερο χρόνο φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά, ενώ η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 19 λεπτά – γεγονός που το καθιστά ακόμη πιο κατάλληλο για μακρινά ταξίδια.

Το νέο μοντέλο διαθέτει onboard τριφασικό φορτιστή AC 11 kW ως στάνταρ εξοπλισμό. Με αυτόν, η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% ολοκληρώνεται σε λίγο παραπάνω από επτά ώρες.Το Vehicle-to-Load (V2L) είναι επίσης στάνταρ, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW. Πρόκειται για μια λειτουργία σπάνια στην κατηγορία, που δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να συνδέουν τα πάντα, από φορητό υπολογιστή έως φορητό ψυγείο ή ψησταριά.

SUPER HYBRID ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DM ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Το ATTO 2 DM-i φέρνει στην κατηγορία των compact SUV την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode) της BYD,Η τεχνολογία Super Hybrid DM βασίζεται σε πολλές αποκλειστικές καινοτομίες της BYD, όπως δύο πολύστροφους ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης, Blade Battery και ειδικά σχεδιασμένο βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων με πρωτοποριακή θερμική απόδοση 43,04%.

Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η τεχνολογία Super Hybrid DM προσφέρει δύο προγράμματα κίνησης: ηλεκτρικό (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και υβριδικό (HEV).Το αποτέλεσμα είναι ένα κινητήριο σύνολο που λειτουργεί ως επί το πλείστων ηλεκτρικά, προσφέροντας αυτονομία έως 90 km με τη μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες (Blade Battery) του ATTO 2 DM-i, καθώς και την ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος, ακόμα και σε HEV mode. Ο έξυπνος (intelligent) έλεγχος των συστημάτων (το «i» στο DM-i) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου στo 1,8 L/100 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης.

Το ATTO 2 DM-i διατίθεται σε τέσσερα χρώματα, ανάμεσά τους και ο νέος χρωματισμός Midnight Blue, αποκλειστικά για τα μοντέλα Super Hybrid. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές στις αρχές του 2026, με τις τιμές να ανακοινώνονται ανά χώρα εν ευθέτω χρόνο. Το νέο μοντέλο θα συνοδεύεται από το καθιερωμένο εκτενές πακέτο εγγύησης της BYD που περιλαμβάνει εξαετή εγγύηση κατασκευαστή για το όχημα και οκταετή κάλυψη για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία.