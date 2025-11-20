Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ

Μία συνταγή που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνταγή για σμυρνέικα παραδοσιακά σουτζουκάκια έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. 

Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ

O Xρήστος Μοίρας μας έδωσε το μυστικό για τέλεια σουτζουκάκια

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ

Σμυρνέικα σουτζουκάκια με πουρέ 

Υλικά της Συνταγής 

Για τα σουτζουκάκια

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
• 1 φέτα μπαγιάτικο ψωμί 
• 1 αυγό
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 κ.γ. κύμινο
 • ½ κ.γ. ρίγανη
• ½ κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Λίγο αλεύρι για το τηγάνισμα

Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ
 
Για τη σάλτσα ντομάτας

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι
 • 1 σκελίδα σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1 πρέζα ζάχαρη
• ½ κ.γ. κύμινο
• ½ κ.γ. κανέλα
 • Αλάτι – πιπέρι
 
 Για τον πουρέ πατάτας

• 1 κιλό πατάτες
• 50 γρ. βούτυρο
• 150 ml γάλα ζεστό
• 50 ml κρέμα γάλακτος 
• Αλάτι – πιπέρι
• Μοσχοκάρυδο

Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ

Εκτέλεση της Συνταγής

Φτιάχνεις τα σουτζουκάκια: 1. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύεις όλα τα υλικά του κιμά. 2. Ζυμώνεις καλά για 3–4 λεπτά να αφρατέψει. 3. Πλάθεις μακρόστενα σουτζουκάκια (όχι πολύ μεγάλα). 4. Τα περνάς ελαφρά από αλεύρι. 5. Τα τηγανίζεις ελαφρά ή τα ψήνεις σε ταψί με λίγο λάδι στους 200°C για 15–20 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.  Σάλτσα ντομάτας: 1. Σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο στο ελαιόλαδο. 2. Προσθέτεις τον πελτέ, την ντομάτα, τα μπαχαρικά και λίγο νερό (περίπου 100 ml). 3. Σιγοβράζεις 15–20 λεπτά να δέσει η σάλτσα. 4. Ρίχνεις μέσα τα σουτζουκάκια και τα αφήνεις να βράσουν άλλα 10–15 λεπτά.  Πουρές πατάτας: 1. Βράζεις τις πατάτες καθαρισμένες σε αλατισμένο νερό 20–25 λεπτά. 2. Τις στραγγίζεις, τις λιώνεις και προσθέτεις βούτυρο, γάλα, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. 3. Ανακατεύεις να γίνει λείος και αφράτος.

Δείτε το Breakfast@Star


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
Back to Top