Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.08.25 , 20:26 Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του
22.08.25 , 20:25 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»
22.08.25 , 19:53 Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
22.08.25 , 19:20 Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
22.08.25 , 19:11 Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV
22.08.25 , 18:48 Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
22.08.25 , 18:40 25 χώρες καλούν το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό για τους εποικισμούς
22.08.25 , 18:28 Επιστροφή ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
22.08.25 , 18:05 Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
22.08.25 , 17:42 Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!
22.08.25 , 17:23 Ιταλία: Σύζυγοι διακινούσαν τις φωτογραφίες των ανυποψίαστων γυναικών τους
22.08.25 , 17:14 Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του
22.08.25 , 16:58 Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
22.08.25 , 16:25 Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
22.08.25 , 15:10 Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του
Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;
Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!
Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!
«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μόλις 11 ημέρες έχουν περάσει από το τελευταίο «αντίο» στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, και η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή για την οικογένειά της.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο επικήδειος του πατέρα της που «ράγισε» καρδιές

Για τον αδερφό της, η απώλειά της σήμερα είναι πιο αισθητή, αφού είναι τα γενέθλιά του. Σε ανάρτηση που έκανε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, ο Κώστας Σαμαράς ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με μια αφιέρωση προς την αδικοχαμένη αδελφή του. 

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δε θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Λένα Σαμαρά: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της

Η Λένα Σαμαρά «έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7/8 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η ανακοίνωση από την 1η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας ανέφερε για τον θάνατό της: 

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
 |
ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top