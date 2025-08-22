Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του

Μόλις 11 ημέρες έχουν περάσει από το τελευταίο «αντίο» στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, και η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή για την οικογένειά της.

Για τον αδερφό της, η απώλειά της σήμερα είναι πιο αισθητή, αφού είναι τα γενέθλιά του. Σε ανάρτηση που έκανε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, ο Κώστας Σαμαράς ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με μια αφιέρωση προς την αδικοχαμένη αδελφή του.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δε θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λένα Σαμαρά: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της

Η Λένα Σαμαρά «έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7/8 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η ανακοίνωση από την 1η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας ανέφερε για τον θάνατό της:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29».