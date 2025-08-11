Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο επικήδειος του πατέρα της που «ράγισε» καρδιές

«Ράγισε» καρδιές ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της κόρης του Λένας, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Σαμαράς, αποχαιρετώντας το παιδί του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αγάπη που πήραν απλόχερα, για την «καλοσύνη» της κόρης του και για το «να προσέχεις μπαμπά» που του έλεγε.

«Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο», κατέληξε.

Η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρετά την 34χρονη Λένα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Ο κ. Σαμαράς έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία συντετριμμένος, μαζί με τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κώστα Σαμαρά.

Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μηχαηλίδου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Διονύσης Σταμενίτης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Βασίλης Γιόγιακας, η Λίνα Μενδώνη, ο Θάνος Πλεύρης, η Αθηνά Λινού, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Πατούλης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.