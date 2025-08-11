Λένα Σαμαρά: Βουβός πόνος στην κηδεία της - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Το τελευταίο «αντίο» στην κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Πρώτη Δημοσίευση: 11.08.25, 12:40
Σε βαθύ πένθος η οικογένεια της Λένας Σαμαρά στην κηδεία της / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βουβός πόνος στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελείται η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών.

Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά - Η επιθυμία της οικογένειάς της

Από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών για το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά.

Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της

Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά / Φωτογραφία αρχείου Intime (papadakispress)

Οι γονείς της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά έφτασαν στον ναό συντετριμμένοι.

Γεωργία Σαμαρά

Γεωργία Σαμαρά / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της κόρης του

Αντώνης Σαμαράς /  Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Κηδεία Λένας Σαμαρά

Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Κηδεία Λένας Σαμαρά - Στεφάνι Κυριάκου Μητσοτάκη

Το στεφάνι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη / Φωτογραφία Intime (Λιάκος Γιάννης)

Κηδεία Σαμαρά - Στεφάνι

Στεφάνια στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Λένα Σαμαρά: Ποιοι παρευρέθηκαν στην κηδεία 

Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργία Σαμαρά βρέθηκαν να συμπαρασταθούν δεκάδες συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί.

Ανάμεσά τους ο Αλέξανδρος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη - Καραμανλή, αλλά και πλήθος πολιτικών και υπουργών.

Ο Αλέξανδρος Σαμαράς στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Αλέξανδρος Σαμαράς / Φωτογραφία NDP

Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαρέβα Γκραμπόφσκι / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Κώστας Καραμανλής και Αλεξάνδρα Παζαΐτη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Κώστας Καραμανλής και Αλεξάνδρα Παζαΐτη / Φωτογραφία NDP

Κηδεία Λένας Σαμαρά - Νίκη Κεραμέως

Νίκη Κεραμέως / Φωτογραφία NDP

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Όλγα Κεφαλογιάννη / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Βαγγέλης Μαρινάκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο Παύλος Μαρινάκης στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας Παύλος Μαρινάκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο Νίκος Δένδιας στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

H Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η Δόμνα Μιχαηλίδου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Δόμνα Μιχαηλίδου / Φωτογραφία Intime (Σαρέλας Δημήτρης)

Η Σοφία Ζαχαράκη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Σοφία Ζαχαράκη / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
