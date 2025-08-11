Λένα Σαμαρά: Βουβός πόνος στην κηδεία της - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Σε βαθύ πένθος η οικογένεια της Λένας Σαμαρά στην κηδεία της / Βίντεο Mega

Βουβός πόνος στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελείται η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών.

Από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών για το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά / Φωτογραφία αρχείου Intime (papadakispress)

Οι γονείς της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά έφτασαν στον ναό συντετριμμένοι.

Γεωργία Σαμαρά / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Αντώνης Σαμαράς / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Το στεφάνι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη / Φωτογραφία Intime (Λιάκος Γιάννης)

Λένα Σαμαρά: Ποιοι παρευρέθηκαν στην κηδεία

Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργία Σαμαρά βρέθηκαν να συμπαρασταθούν δεκάδες συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί.

Ανάμεσά τους ο Αλέξανδρος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη - Καραμανλή, αλλά και πλήθος πολιτικών και υπουργών.

Αλέξανδρος Σαμαράς / Φωτογραφία NDP

Κυριάκος Μητσοτάκης - Μαρέβα Γκραμπόφσκι / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Κώστας Καραμανλής και Αλεξάνδρα Παζαΐτη / Φωτογραφία NDP

Νίκη Κεραμέως / Φωτογραφία NDP

Όλγα Κεφαλογιάννη / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Βαγγέλης Μαρινάκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας Παύλος Μαρινάκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Δόμνα Μιχαηλίδου / Φωτογραφία Intime (Σαρέλας Δημήτρης)

Σοφία Ζαχαράκη / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.