Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά - Η επιθυμία της οικογένειάς της

Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο «αντίο»

STAR.GR
Ελλαδα
Θρήνος για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά / Βίντεο αρχείου Star

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας Σαμαρά που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00, όπως γνωστοποίησε ο κ. Σαμαράς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή

Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διακομίστηκε μετά από έντονη αδιαθεσία.

Αντώνης Σαμαράς - Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά με τον πατέρα της, Αντώνη Σαμαρά σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αποστόλης Παπανικολάου)

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά για την κηδεία

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

  • το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

  • η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

  • το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της, Γεωργία Κρητικού / Φωτογραφία αρχείου Intime (papadakispress)

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Μετά την είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, εκδόθηκε ιατρικό ανακοινωθέν. Όπως αναφερόταν, η 34χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29.

