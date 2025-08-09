Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της

09.08.25 , 13:23 Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
Λένα Σαμαρά: Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στα 34 της/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 8/8/25
Μια ανείπωτη τραγωδία βιώνει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, μετά τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του, Λένας, σε ηλικία 34 ετών.

Λένα Σαμαρά: «Έφυγε» μέσα σε μια ώρα – Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Αντώνης και Λένα Σαμαρά στο Παλλάς, το 2019/ Eurokinissi

Αντώνης και Λένα Σαμαρά στο Παλλάς, το 2019/ Eurokinissi

Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στο instagram για τον χαμό της Λένας, με την οποία ήταν πολύ δεμένος. 

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα τη ζωή μου για να μη συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δε θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε χαρακτηριστικά o 28χρονος Κώστας Σαμαράς. 

Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε εσπευσμένα με έντονη αδιαθεσία αρχικά στο Σισμανόγλειο, στις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 7/8. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η ασθενής υποβλήθηκε σε πλήρη νευρολογικό, παθολογικό, καρδιολογικό και οφθαλμολογικό έλεγχο και κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία

Στη συνέχεια, διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της, Γεωργία, στην Επίδαυρο, το 2009/ NDP

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της, Γεωργία, στην Επίδαυρο, το 2009/ NDP

«Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29» αναφέρει η ανακοίνωση.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί  στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00. Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνων

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», σημειώνεται σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Αντώνη Σαμαρά στο facebook.

