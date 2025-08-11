Κηδεία Λένας Σαμαρά: Συντετριμμένοι οι γονείς και ο αδελφός της

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Α' νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει την 34χρονη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή μετά από επιληπτικό επεισόδιο και ανακοπή καρδιάς, το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου.

Ο πόνος ανείπωτος για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Η μητέρα της Γεωργία Σαμαρά/ Eurokinissi ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Οι γονείς της έφτασαν στο νεκροταφείο για το «τελευταίο αντίο» στην κόρη τους. Ντυμένοι στα μαύρα και με κατεβασμένο το κεφάλι, δέχονταν τις συλλυπητήριες ευχές του κόσμου που τους έδινε δύναμη και κουράγιο.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: O Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του, Κώστα/ INTIME ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο πλευρό των γονιών του και ο μικρότερος γιος της οικογένειας, ο 28χρονος Κώστας Σαμαράς, ο οποίος είχε μια βαθιά αδελφική σχέση με τη Λένα Σαμαρά.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: O Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του, Κώστα/ Eurokinissi ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κηδεία Λένας Σαμαρά: O αδελφός της Κώστας Σαμαράς/ INTIME ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πριν από δύο μέρες, ο Κώστας Σαμαράς είχε προχωρήσει σε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στο instagram για την αδελφή του.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό. Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…Δε θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας.

Λένα Σαμαρά: Oι δραματικές στιγμές πριν φύγει από τη ζωή - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο με συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας, το μεσημέρι της Πέμπτης 7/8/25. Αφού εξετάστηκε από ομάδα γιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο), κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική, γι' αυτό και διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στις 22:29 το βράδυ της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29».