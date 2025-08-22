Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!

Η throwback φωτογραφία που πόσταρε

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερη συνέντευξη του Έκτορα Μποτρίνι στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Έκτορας Μποτρίνι μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram ένα νοσταλγικό στιγμιότυπο από τα νεανικά του χρόνια, ρίχνοντας μια σπάνια ματιά στο παρελθόν του.

Τα τελευταία χρόνια ο Έκτορας Μποτρίνι συμμετέχει στην εκπομπή Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου

Τα τελευταία χρόνια ο Έκτορας Μποτρίνι συμμετέχει στην εκπομπή Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η φωτογραφία του γνωστού σεφ που -όπως αποκάλυψε ο ίδιος- τραβήχτηκε στην Κορσική, τον δείχνει στα 25 του χρόνια, σε μια εποχή που δούλευε ως μάγειρας στο πλευρό του πατέρα του

Διαψεύδει ο Έκτορας Μποτρίνι: «Έμαθα ότι χειρουργήθηκα. Για μαζευτείτε»

Η έκφραση στο πρόσωπό του αποκαλύπτει την αισιοδοξία και τη δίψα για ζωή που τον χαρακτήριζαν. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, εκείνη ήταν μια περίοδος γεμάτη όνειρα, με την αγάπη και τη στήριξη των δικών του ανθρώπων να του δίνουν δύναμη. Η φωτογραφία δεν είναι απλά μια ανάμνηση, αλλά ένα σύμβολο του ταξιδιού του Μποτρίνι, από τα πρώτα του βήματα στην κουζίνα μέχρι την καταξίωση.

Δείτε την ανάρτηση του Έκτορα Μποτρίνι

Στο συγκινητικό του σχόλιο, ο σεφ αναφέρθηκε στις απώλειες που έχει βιώσει στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και στην αντοχή που του προσέφεραν οι αναμνήσεις αυτές. 

Έκτορας Μποτρίνι: Μπορεί να είμαι παντρεμένος με παιδιά

Μέσα από το post του, ο Έκτορας Μποτρίνι έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχειας, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι, ακόμα κι αν ο χρόνος περνά, οι δυνατές στιγμές και τα αγαπημένα πρόσωπα μένουν πάντα ζωντανά μέσα μας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία συγκέντρωσε χιλιάδες «likes» και σχόλια!

