Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για τη Δανάη Παππά, καθώς γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα.

Η όμορφη ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια μετράει σημαντικές επιτυχίες στην τηλεόραση, μοιράστηκε με τους followers της όμορφες στιγμές από τη γιορτή της.

Η Δανάη Παππά ήταν η «Θοδώρα» στον Σασμό του Alpha

Η Δανάη έσβησε τα κεράκια της με χαμόγελο, ενώ όπως αποκάλυψε, φέτος τα γενέθλιά της τα πέρασε μαζί με τη μέλλουσα βαφτιστήρα της, κάτι που έκανε τη μέρα ακόμη πιο συγκινητική κι ιδιαίτερη.

Η ανάρτηση της Δανάης Παππά για τα γενέθλιά της

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram την είδαμε να απολαμβάνει ένα βράδυ με φίλους σε εστιατόριο της Αθήνας, αλλά και να ποζάρει χαρούμενη με φόντο τη φωτισμένη πόλη.

Η Δανάη Παππά έχει ξεχωρίσει με τον ρόλο της «Χλόης» στον Άγιο Έρωτα

Τη Δανάη Παππά θα δούμε για δεύτερη σεζόν στον ρόλο της «Χλόης» στην καθημερινή σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας.