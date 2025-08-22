«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν στιγμές ξεγνοιασιάς και ρομαντισμού στη θάλασσα συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές με στιλ και αγάπη.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη φωτογραφία πάνω σε ιστιοπλοϊκό, φορώντας ένα πλεκτό φόρεμα και απολαμβάνοντας τη θέα και τον ήλιο.

Ρομαντισμός και κομψότητα εν πλω για την Αθηνά Οικονομάκου

Η ίδια δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη και την τρυφερότητά της προς τον άνδρα της ζωής της γράφοντας πάνω στη φωτογραφία: «You are crazy and I love you 🧡».

Θάλασσα και έρωτας για τον Μπρούνο Τσερέλα

Την τρυφερή αυτή στιγμή απαθανάτισε ο Μρούνο, ο οποίος δημοσίευσε επίσης ένα στιγμιότυπο από την ίδια ημέρα στη θάλασσα, γράφοντας: «Sailing Day», δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν το ταξίδι τους μαζί, πλέοντας κοντά στο Ακρωτήριο Μαλέας.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει περνά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού κοντά στη θάλασσα, μακριά από την έντονη καθημερινότητα της Αθήνας, δίνοντας προτεραιότητα...στον έρωτά τους και όχι μόνο!

Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της και τις αυθεντικές στιγμές που μοιράζεται, ενώ η σχέση της με τον Μπρούνο φαίνεται να έχει γερές βάσεις!