25 χώρες καλούν το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό για τους εποικισμούς

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Abdel Kareem Hana)
25 Χώρες Καλούν Το Ισραήλ Να Αποσύρει Το Σχέδιο Εποικισμών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα, τον πρώτο στη Μέση Ανατολή

Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι ΥΠΕΞ καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό εποικισμού, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαυλίζουν τη βία».

Συγκεκριμένα την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αλλά και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δήλωση έχει ως εξής:

«Η έγκριση των σχεδίων για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, από την Ανώτατη Επιτροπή Σχεδιασμού (Higher Planning Committee) του Ισραήλ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε την εν λόγω απόφαση και ζητούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άμεση ανάκλησή της.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Smotrich, το συγκεκριμένο σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διχοτομώντας ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντιθέτως, υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη τη δυνατότητα να σταματήσει τη συνέχιση του σχεδίου E1. Την ενθαρρύνουμε να το αποσύρει επειγόντως.

Μονομερείς ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει την κατασκευή εποικισμών, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στην Παλαιστινιακή Αρχή».

