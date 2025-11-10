GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»

Δείτε το trailer της Παρασκευής 14/11/2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 18:35 Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής
10.11.25 , 18:16 Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα
10.11.25 , 18:00 Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας: Πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων
10.11.25 , 17:41 Aυτά είναι τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα
10.11.25 , 17:36 Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
10.11.25 , 17:23 Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας
10.11.25 , 17:12 Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
10.11.25 , 17:08 Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας
10.11.25 , 16:40 Mε ποιον έγινε έξαλλος ο Μουρίνιο;
10.11.25 , 16:28 Emilia Vodos: Ο έρωτας, το My style Rocks και η Καραβάτου
10.11.25 , 16:27 «Την αγαπούσα τη μάνα μου. Δεν την βίασα»: Ισόβια στον μητροκτόνο
10.11.25 , 16:02 GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»
10.11.25 , 15:56 Παναγιώτης Καραΐσκος: Από Χρήστης Ναρκωτικών, Πρώτος Στον Μαραθώνιο
10.11.25 , 15:48 Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
10.11.25 , 15:42 Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Μαρία Αντωνά: Η ηλικία, οι σπουδές και ο λόγος που χώρισε
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα, ανατρεπτική Δοκιμασία Αποχώρησης θα δούμε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star. «Το concept έχει πάρει όλη του την έμπνευση από την ταινία "Τα Κόκκινα Φανάρια"», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο trailer.

GNTM Αγγέλικα: «Η Ειρήνη είναι σιγανο ποταμάκι»

GNTM: Δοκιμασία Αποχώρησης με άρωμα από την ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια»

GNTM: Δοκιμασία Αποχώρησης με άρωμα από την ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια»

GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;

Ο ανταγωνισμός χτυπάει κόκκινο με τον Εντουάρντο να εικάζει πως «στο πλατό θα γίνει σφαγή». Ο Ανέστης και ο Νάρκισσος θεωρούν ότι κάποιοι δεν αξίζουν να βρίσκονται μέσα στον διαγωνισμό.

«Θα ήθελα να φύγει από το σπίτι γιατί θεωρώ ότι μοντελικά δεν προσφέρει τίποτα», δήλωσε ο Ανέστης.  «Δεν έχουν καμία θέση. Ούτε στο παιχνίδι, ούτε στη μόδα γενικότερα», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Νάρκισσος.

Ποιος ή ποια θα είναι ο/η ο επόμενος/η που θα αποχωρήσει από το σπίτι του GNTM 2025, μετά την Αγγέλικα; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
GNTM TRAILER
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top