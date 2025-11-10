GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»

Μια νέα, ανατρεπτική Δοκιμασία Αποχώρησης θα δούμε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star. «Το concept έχει πάρει όλη του την έμπνευση από την ταινία "Τα Κόκκινα Φανάρια"», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο trailer.

GNTM: Δοκιμασία Αποχώρησης με άρωμα από την ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια»

Ο ανταγωνισμός χτυπάει κόκκινο με τον Εντουάρντο να εικάζει πως «στο πλατό θα γίνει σφαγή». Ο Ανέστης και ο Νάρκισσος θεωρούν ότι κάποιοι δεν αξίζουν να βρίσκονται μέσα στον διαγωνισμό.

«Θα ήθελα να φύγει από το σπίτι γιατί θεωρώ ότι μοντελικά δεν προσφέρει τίποτα», δήλωσε ο Ανέστης. «Δεν έχουν καμία θέση. Ούτε στο παιχνίδι, ούτε στη μόδα γενικότερα», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Νάρκισσος.

Ποιος ή ποια θα είναι ο/η ο επόμενος/η που θα αποχωρήσει από το σπίτι του GNTM 2025, μετά την Αγγέλικα;

