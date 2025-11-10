GNTM Αγγέλικα: «Η Ειρήνη είναι σιγανο ποταμάκι»

Η Αγγέλικα Κύρου βρέθηκε καλεσμένη στο Breakfast@Star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η Αγγέλικα Κύρου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, όπου μίλησε για την αποχώρησή της από το GNTM 2025.

GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;

Η Αγγέλικα Κύρου στο Breakfast@Star

Η Αγγέλικα Κύρου στο Breakfast@Star

GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;

Το 20χρονο μοντέλο δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της, εξηγώντας τους λόγους που δεν τα πήγαινε τόσα καλά στα σετ. «Το ευχαριστήθηκα, ναι. Δηλαδή, πήρα αυτό που ήθελα. Εντάξει, δεν έδωσα αυτό που ήθελα. Το θέμα ήταν ότι... τα έδωσα όλα στην audition και στο bootcamp. Νομίζω ότι εκεί τα έδωσα όλα. Μετά, δεν ξέρω, βαρέθηκα. Παραχαλάρωσα και παραβαρέθηκα. Είμαι πολύ στον κόσμο μου, γενικά. Τον εαυτό μου κατηγορώ», δήλωσε με ειλικρίνεια. 

Και συνέχισε: «Είμαι σκληρή με τον εαυτό μου, γιατί δεν τα πήγα έτσι όπως ήθελα. Είχα δύο ευκαιρίες και θα μπορούσα να τις εκμεταλλευτώ πολύ καλύτερα. Χρειαζόμουν κάποιο κάποιο ντισαβαντάζ για να με τσιγκλίσει ή να μου πει κάποιος κάτι έτσι να πω ότι "τώρα μου πες αυτό, τώρα θα δεις"». 

GNTM: Η Αγγέλικα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε στο επεισόδιο της Παρασκευής

GNTM: Η Αγγέλικα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε στο επεισόδιο της Παρασκευής

Η Αγγέλικα δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ειδύλλιο της Ειρήνης με τον Εντουάρντο, στάθηκε όμως στον χαρακτήρα της συμπαίκτριάς της, με την οποία δεν ταίριαξαν: «Η Ειρήνη είναι σιγανο ποταμάκι. Δεν ξέρω. Μου βγάζει ότι είναι περίεργη. Εντάξει, δεν είχα και την καλύτερη συμπάθεια για την Ειρήνη. Δεν την ήθελα σαν άνθρωπο. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν μου ταίριαζε σαν άνθρωπος και ήμασταν και στο ίδιο δωμάτιο, δεν μου πολύ ταίριαζε».

«Σίγουρα Γιώργος και απο κοπέλες θα πω τη Μιχαέλα ή τη Ραφηλία», απάντησε σχετικά με το ποιοι πιστεύει ότι έχουν το προβάδισμα για να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

«Η ζωή μου είναι ένας χάος. Σπουδάζω υποκριτική και το συνεχίζω κιόλας θέλω να πάω στο εξωτερικό. Λόγω του GNTM μου έχουν δοθεί ευκαιρίες στο μόντελινγκ», αποκάλυψε για τη ζωή της μετά την έξοδό της από τον διαγωνισμό. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΥΡΟΥ
 |
GNTM ΑΓΓΕΛΙΚΑ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
GNTM
Back to Top