Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα

Δείτε το trailer του 22ου επεισοδίου που θα προβληθεί απόψε στις 21:00

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 5/11), ο Βαγγέλης Μανουηλίδης επέλεξε ως αντίπαλό του τη Στέλλα Παλούκη και τελικά κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-0.

Φάρμα: Το παθιασμένο φιλί της Στέλλας στον Δημήτρη, πριν αποχωρήσει

Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα

Η αποχώρηση της Στέλλας φάνηκε να χαροποιεί κάποιους από τους συμπαίκτες της, αλλά για τον Δημήτρη Ζήκο ήταν μια δύσκολη στιγμή. Η Στέλλα αποφάσισε να τον αφήσει αρχηγό της πράσινης ομάδας, γεγονός που δεν φάνηκε να εντυπωσιάζει κανέναν, μιας και όλοι γνώριζαν πόσο κοντά είχαν έρθει.

Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»

Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα

Απόψε, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά, με τη γαλάζια ομάδα να απολαμβάνει το έπαθλο ηλεκτρικού ρεύματος, που κέρδισε, βάζοντας πλυντήρια. Στην πράσινη ομάδα, βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί η Βαλεντίνα Σπέντζα, που αισθάνεται αδιάθετη. Οι συμπαίκτες της αμφισβητούν αν είναι πραγματικά άρρωστη ή αν όλα είναι μια δικαιολογία για να αποφύγει τις δουλειές. Πως αλλάζουν οι ισορροπίες στο σπίτι με τον Δημήτρη ως αρχηγό;

Φάρμα: Στο περιθώριο η Βαλεντίνα - Ποιους αποκάλεσε «γλυφτρόνια;»

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers και τους καλεί να παίξουν «Τσουβαλομαχίες», με σκοπό να διεκδικήσουν τα καλούδια, που βρίσκονται μέσα στο θερμοκήπιο. Λίγο αργότερα, παίρνουν μέρος στην 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου οι παίκτες κάθε ομάδας πρέπει να μεταφέρουν κουβάδες με νερό, ενώ παράλληλα είναι δεμένοι μεταξύ τους και περνάνε απαιτητικά εμπόδια. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και θα καταφέρει να πάρει τη νίκη;

Αυτή η εβδομάδα επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους farmers και ήδη το πρώτο στοιχείο που τους δίνεται, προκαλεί αντιδράσεις! Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν το καθιερωμένο συμβούλιο για την επιλογή του 1ου μονομάχου. Ποιος ή ποια θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα στον Αχυρώνα;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

