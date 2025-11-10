Φάρμα: Στο περιθώριο η Βαλεντίνα - Ποιους αποκάλεσε «γλυφτρόνια;»

Η Στέλλα, λίγο πριν αποχωρήσει από τη Φάρμα, όρισε ως νέο αρχηγό τον Δημήτρη Ζήκο. Μετά την ανάληψη της αρχηγίας, ο Δημήτρης έχει αποκτήσει δύο συμμάχους, τον Ανδρέα Γαλάτη και τον Λευτέρη Δασκαλάκη, σύμφωνα με τη Βαλεντίνα.

Φάρμα: Ανδρέας και Λευτέρης εναντίον Βαλεντίνας

«Ο Ανδρέας και ο Λευτέρης αυτή τη στιγμή ασπάζονται μια συμπεριφορά η οποία καθοδηγείται από τον Δημήτρη», ακούγεται να λέει η Βαλεντίνα στο αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο που θα μεταδοθεί σήμερα, Δευτέρα 10/11, στις 21:00, στο Star.

«Επειδή ο αρχηγός είναι ο Δημήτρης, έχουν τώρα εναντιωθεί προς εμένα για να τα έχουν καλά με τον Δημήτρη. Γλυφτρόνια», πρόσθεσε η ίδια σε άλλο σημείο.

Φάρμα: Άγριος καβγάς Γιώργου - Κωνσταντίνας

Στη συνέχεια βλέπουμε τον Γιώργο να ξεχειλίζει από θύμο και να διαπληκτίζεται με την Κωνσταντίνα. «Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από εδώ. Δεν μπορώ να τη βλέπω», δήλωσε είπε. Σχολιάζοντας το περιστατικό στις κάμερες, η παίκτρια εξυβρισε τον 43χρονο.

Οι δυο τους είναι εκρηκτικοί χαρακτήρες, γι' αυτό δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν έρθει σε αντιπαράθεση στο πρόσφατο παρελθόν.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας