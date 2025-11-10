Φάρμα: Στο περιθώριο η Βαλεντίνα - Ποιους αποκάλεσε «γλυφτρόνια;»

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τo επεισόδιο της Δευτέρας 10/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 14:45 Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
10.11.25 , 14:33 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
10.11.25 , 14:32 Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος & οι κόρες τους
10.11.25 , 14:09 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
10.11.25 , 13:53 Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο
10.11.25 , 13:49 Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών
10.11.25 , 13:47 Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για παιδική πορνογραφία
10.11.25 , 13:09 Φάρμα: Στο περιθώριο η Βαλεντίνα - Ποιους αποκάλεσε «γλυφτρόνια;»
10.11.25 , 13:06 Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη
10.11.25 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
10.11.25 , 12:49 Οστεοπόρωση: Τα μικρά μυστικά της σωστής διατροφής για υγιή οστά
10.11.25 , 12:26 Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
10.11.25 , 12:25 Μετρό: Αλλαγές στη γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
10.11.25 , 12:14 Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»
10.11.25 , 12:14 Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος & οι κόρες τους
Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε εννιά περιοχές θα έχει ισχυρές βροχές
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Στέλλα, λίγο πριν αποχωρήσει από τη Φάρμα, όρισε ως νέο αρχηγό τον Δημήτρη Ζήκο. Μετά την ανάληψη της αρχηγίας, ο Δημήτρης έχει αποκτήσει δύο συμμάχους, τον Ανδρέα Γαλάτη και τον Λευτέρη Δασκαλάκη, σύμφωνα με τη Βαλεντίνα.

Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»

Φάρμα: Ανδρέας και Λευτέρης εναντίον Βαλεντίνας 

Φάρμα: Ανδρέας και Λευτέρης εναντίον Βαλεντίνας 

Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»

«Ο Ανδρέας και ο Λευτέρης αυτή τη στιγμή ασπάζονται μια συμπεριφορά η οποία καθοδηγείται από τον Δημήτρη», ακούγεται να λέει η Βαλεντίνα στο αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο που θα μεταδοθεί σήμερα, Δευτέρα 10/11, στις 21:00, στο Star. 

Φάρμα: Το παθιασμένο φιλί της Στέλλας στον Δημήτρη, πριν αποχωρήσει

«Επειδή ο αρχηγός είναι ο Δημήτρης, έχουν τώρα εναντιωθεί προς εμένα για να τα έχουν καλά με τον Δημήτρη. Γλυφτρόνια», πρόσθεσε η ίδια σε άλλο σημείο. 

Φάρμα: Άγριος καβγάς Γιώργου - Κωνσταντίνας

Φάρμα: Άγριος καβγάς Γιώργου - Κωνσταντίνας

Στη συνέχεια βλέπουμε τον Γιώργο να ξεχειλίζει από θύμο και να διαπληκτίζεται με την Κωνσταντίνα. «Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από εδώ. Δεν μπορώ να τη βλέπω», δήλωσε είπε. Σχολιάζοντας το περιστατικό στις κάμερες, η παίκτρια εξυβρισε τον 43χρονο.

Οι δυο τους είναι εκρηκτικοί χαρακτήρες, γι' αυτό δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν έρθει σε αντιπαράθεση στο πρόσφατο παρελθόν.  

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top