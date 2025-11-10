Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη

Βορίζια: Σήμερα οι απολογίες των κατηγορούμενων για το μακελειό / MEGA

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 43χρονος και ο 48χρονος από τους Καργάκηδες που κατηγορούνται για το διπλό φονικό στα Βορίζια.

Μεταφέρθηκαν για να απολογηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε με γοργούς ρυθμούς το στάδιο των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη – που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια – καθώς και του 48χρονου συγγενή του, ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα: πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη.

Στη φυλακή μετά τις απολογίες τους δύο Καργάκηδες / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (10/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.