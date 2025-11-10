Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη

Για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

10.11.25 , 13:06 Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Βορίζια: Σήμερα οι απολογίες των κατηγορούμενων για το μακελειό / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 43χρονος και ο 48χρονος από τους Καργάκηδες που κατηγορούνται για το διπλό φονικό στα Βορίζια.

Προφυλακίστηκαν 2 Καργάκηδες

Μεταφέρθηκαν για να απολογηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε με γοργούς ρυθμούς το στάδιο των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη – που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια – καθώς και του 48χρονου συγγενή του, ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες – Απολογούνται δύο άτομα

Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα: πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη.

Προφυλάκιση Καργάκηδων

Στη φυλακή μετά τις απολογίες τους δύο Καργάκηδες / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (10/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

