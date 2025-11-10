Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες – Απολογούνται δύο άτομα

Υπό αστυνομικό κλοιό παραμένουν τα Βορίζια, εννέα μέρες μετά από το μακελειό που σημειώθηκε, με θύματα έναν 39χρονο και μια 56χρονη.

Σήμερα άνοιξαν τα σχολεία, με τη διακριτική παρουσία αστυνομικών, ενώ εκεί βρίσκονται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την στήριξη των μικρών μαθητών.

Σήμερα επίσης αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, που έχουν συλληφθεί, ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού και ο 48χρονος ξάδελφός του, οι οποίοι φέρεται να «πρωταγωνιστούν» σε βίντεο που τους δείχνει να πυροβολούν τη μέρα του μακελειού από ψηλά.

Βορίζια: Πού στρέφονται οι έρευνες

Η αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι έρευνες των Αρχών έχουν δυο σκέλη.

Το πρώτο αφορά στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε προηγηθεί της αιματηρής συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του ατόμου που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σε αυτό έχει βοηθήσει αρκετά και κατάθεση γυναίκας από την οικογένεια Καργάκη η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι τη στιγμή της έκρηξης ο σύζυγός της, ο οποίος είναι πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση έφτασε στο σπίτι τους. Αν και απέδωσε την άφιξή του σε συμμετοχή σε αγροτικές κινητοποιήσεις, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο συγχρονισμός μπορεί να έχει ουσιαστική σημασία για την υπόθεση και τον πιθανό ρόλο του στην τοποθέτηση της βόμβας.

Επίσης, η αστυνομία εκτιμά ότι η εντολή για την κατασκευή της βόμβας δόθηκε από άτομο της οικογένειας Καργάκη, το οποίο είναι έγκλειστο στις φυλακές Αλικαρνασσού σε μέλος οικογένειας γειτονικού χωριού και η οποία είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε υπόθεση με εκρηκτικό μηχανισμό.

Το δεύτερο σκέλος των αστυνομικών ερευνών έχει να κάνει με την ανεύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα.

Ομάδα της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε τα προηγούμενα 24ωρα έρευνες και στον Ψηλορείτη χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία θα συνεχίσει τόσο τις έρευνες σε δύσβατες περιοχές ενώ αναμένεται να αναζητηθούν και άλλα πρόσωπα από τις δυο οικογένειες προκείμενου να καταθέσουν.

Παράλληλα, εξετάζονται με προσοχή όλα τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα δρομολόγια αυτοκίνητων λίγο μετά από το περιστατικό μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν οι τρεις Φραγκιαδάκηδες - Αρνούνται κάθε εμπλοκή οι Καργάκηδες

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη που θα απολογηθούν σήμερα, θα αρνηθούν ότι είναι τα πρόσωπα του βίντεο.

Χθες το βράδυ η ανακρίτρια μετέβη εσπευσμένα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και ανέκρινε τα τρία αδέλφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, οι οποίοι στη συνέχεια προφυλακίστηκαν και θα οδηγηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες σε φυλακή εκτός Κρήτης όπως και έγινε με τα άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία είχαν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα την περασμένη Παρασκευή σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτός Κρήτης.

Πρόκειται για τα τρία άτομα που είχαν παραδοθεί στις Αρχές και κρατούνταν, δηλαδή τον 27χρονο που είχε το σπίτι στο οποίο εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο και τον «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.

Και οι τρεις ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν πυρά από τον Φανούρη Καργάκη και άλλους συγγενείς του. Μάλιστα ο 25χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πυροβολήθηκε από τον Φανούρη Καργάκη, ενώ δέχτηκε και πυρά από άτομα που ήταν σε ύψωμα, αλλά λόγω του τραυματισμού του δεν πρόλαβε να τους δει.