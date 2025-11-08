Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Παραμένει στο χωριό η αστυνομία - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον οπλισμό

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για τα Βορίζια / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων STAR (8/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία εβδομάδα μετά την τραγωδία στα Βορίζια, οι αρχές αναζητούν όχι μόνο τα φονικά όπλα αλλά και δύο ακόμη πρόσωπα: τον βομβιστή αλλά και το πρόσωπο που έδωσε εντολή για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Σήμερα, ο κρατούμενος στις φυλακές Αλικαρνασσού και γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη έδωσε κατάθεση στις δικαστικές αρχές, ενώ σχηματίστηκε και δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση.

Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Βορίζια: Τα ευρήματα στα κελιά στην Αλικαρνασσό μετά την τραγωδία 

Στις φωτογραφίες - ντοκουμέντο είναι τα δύο κινητά, το ψαλίδι, το αυτοσχέδιο μαχαίρι και οι φορτιστές που βρέθηκαν σε κελιά στην Αλικαρνασσό στην έφοδο των αρχών μετά την τραγωδία στα Βορίζια. Ορισμένα από τα ευρήματα ήταν και στο κελί που κρατούνται για υπόθεση ζωοκλοπών τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη. Είναι ο γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη ή «κούνελος» όπως τον αποκαλούν, ο μικρός αδερφός του θύματος καθώς και ο ανιψιός του.

Στις φωτογραφίες - ντοκουμέντο είναι τα δύο κινητά, το ψαλίδι, το αυτοσχέδιο μαχαίρι και οι φορτιστές

Ο «κούνελος» ήταν ο πρώτος που κλήθηκε σήμερα να δώσει εξηγήσεις ως κατηγορούμενος για κατοχή του μαχαιριού στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, με τη μεταγωγή του να γίνεται κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην τραγωδία στα Βορίζια. Το ερώτημα παραμένει: ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα και ποιος είναι ο άνθρωπος που την τοποθέτησε;

Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Σε ένα ύψωμα του χωριού βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Στην είσοδό του τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Λίγα μέτρα παραπάνω, σε μια ανηφόρα όχι πάνω από 70 μέτρα, βρίσκονται τα δύο σπίτια της οικογένειας Καργάκη.

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην τραγωδία στα Βορίζια

Βορίζια: Κατηγορούμενος παραδέχεται ότι πυροβόλησε

Ο οπλισμός παραμένει άφαντος και μόνο ένας κατηγορούμενος παραδέχεται ότι πυροβόλησε, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φανούρης. Πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Το όπλο το άφησα κάτω, δεν ξέρω ποιος το πήρε», λέει ο κατηγορούμενος. 

Η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, περιγράφει αποκλειστικά στο STAR και τη Γωγώ Αποστολάκη τα όσα τραγικά έζησε πριν από μία εβδομάδα.

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες

«Είδα την κάνη του πιστολιού έξω από το παράθυρο και μας γάζωσε και έπεσα κάτω και βλέπω μετά την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα, στο χέρι της να τρέχει αίμα. Μου είπε «δεν μπορώ, δεν μπορώ» - αυτό, και ξεψύχησε. Τα ανίψια μου, την ώρα που έγινε ο χαμός, ανέβαιναν στη σκάλα και φώναζαν «στην άκρη, στην άκρη».

Η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, περιγράφει αποκλειστικά στο STAR

Βορίζια: Παραμένει στο χωριό η αστυνομία - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον οπλισμό 

Στα Βορίζια οι κάτοικοι ακόμα είναι μουδιασμένοι. Πολύ λίγοι κυκλοφορούν στους δρόμους, υπάρχει όμως ισχυρή αστυνομική δύναμη κοντά στις γειτονιές, κυρίως των δύο οικογενειών. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται σε όλη την περιοχή και τα γύρω βουνά.

Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι με τα αρχικά Φ.Α. και Σ.Μ. για την τραγωδία.

Στη Λάρισα οδηγήθηκε ο 25χρονος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Έχει μεταφερθεί σε μία συγκεκριμένη πτέρυγα, καθώς φέρει γύψο στο πόδι. Ο ξάδερφός του, 30 ετών, βρίσκεται στον Κορυδαλλό.
Η μεταγωγή τους έγινε αργά χθες το απόγευμα με άκρα μυστικότητα - δεν το γνώριζαν ούτε οι οικογένειές τους.

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
