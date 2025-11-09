Οι αρχές, εκτός από τον βομβιστή και τα όπλα, αναζητούν και το κίνητρο της τραγωδίας στα Βορίζια, καθώς η βόμβα στο σπίτι δεν δείχνει να είναι η μοναδική αιτία.

Στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου μίλησε στενή συγγενής των κατηγορουμένων Φραγκιαδάκηδων, που υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά μεταξύ τους. Περιστατικά στα οποία έβγαιναν ακόμα και μαχαίρια.

Οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τις περιοχές του Ψηλορείτη για να εντοπίσουν τα φονικά όπλα. Η οικογένεια Καργάκη κατεβάζει στην Κρήτη δικό της τεχνικό σύμβουλο, οπλουργό, για να κάνει αυτοψία.

«Καλό θα ήταν να βρεθούν τα όπλα, απλώς αν δεν βρεθούν μπορεί να γίνει ταύτιση των καλύκων από το DNA· θα βρεθεί το DNA που υπάρχει πάνω στους κάλυκες του κάθε όπλου. Πρέπει να πάω να κάνω αυτοψία στον χώρο του συμβάντος. Πρέπει να εξετάσω το όχημα του θανόντος και γενικά να δω τον χώρο εκεί, πώς είναι», λέει ο Ιωάννης Τσιαμπάς, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Καργάκη και οπλουργός.

Βορίζια: «Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι 25-30 χρόνια που μας τα κάνουνε αυτά»

«Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι 25–30 χρόνια που μας τα κάνουνε αυτά. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

Στενή συγγενής των κατηγορουμένων της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποκαλύπτει στο Star ότι η αιτία της τραγωδίας δεν είναι μόνο η βόμβα στο σπίτι του Γιάννη Φραγκιαδάκη. Το παρελθόν τους με την οικογένεια Καργάκη έχει καταγράψει πολλά επεισόδια και προκλήσεις και από τις δύο πλευρές, παρά τις συνεχείς προσπάθειες για σασμό.

Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας

Το Star αποκαλύπτει το άγνωστο περιστατικό μεταξύ των δύο οικογενειών το καλοκαίρι του 2024. Τραγική ειρωνεία: η συμπλοκή έγινε στα ίδια σκαλοπάτια με την τραγωδία του περασμένου Σαββάτου.

Μέλη και των δύο οικογενειών ήταν καλεσμένα σε σπίτι του χωριού. Όπως αποκάλυψαν μάρτυρες στο Star, ήρθαν στα χέρια ενώ βγήκε και μαχαίρι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματίας στο νοσοκομείο. Για αυτή τη συμπλοκή σχηματίστηκε τώρα δικογραφία.

«Ήταν ξημερώματα, όταν ξαφνικά ήρθαν στα χέρια ο Γ.Κ. με τον Β.Φ. Αντέδρασε ο γιος του δεύτερου και βγήκε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον Γ.Κ. Από τότε, παρά τις προσπάθειες που κάναμε για να τα βρούνε, η κατάσταση ήταν τεταμένη».

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας»: Το ποινικό παρελθόν μελών των δύο οικογενειών

Οι αρχές θέλουν να εντοπίσουν τι κρύβεται πίσω από την τραγωδία και ξεσκονίζουν κάθε υπόθεση που τους έχει απασχολήσει στο παρελθόν, με εμπλεκόμενους μέλη των δύο οικογενειών.

Όπως μία υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξιχνιάστηκε στην Κρήτη τον περασμένο Απρίλιο από το «ελληνικό FBI».

«Ένα από τα άτομα από τη μία οικογένεια έχει σχέση με την αρχαιοκαπηλία εκείνη. Είχαν βρεθεί αρχαιότητες ανυπολόγιστης αξίας - κυκλαδικά ειδώλια, μια προτομή, εικόνα και άλλες αρχαιότητες», λέει ο Γιώργος Τσούκαλης.

Η οργή για τη φυλάκιση του «Κούνελου»

Η φυλάκιση του «Κούνελου», γαμπρού του νεκρού Φανούρη Καργάκη, και άλλων δύο μελών της ίδιας οικογένειας για ζωοκλοπές, πυροδότησε νέα ένταση με την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Ο λόγος; Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια Καργάκη πίστευε ότι δόθηκαν πληροφορίες στις αρχές από μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις κάνουν λόγο για ζήλια - ακόμα και για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν γινόταν γνωστό ότι η μία οικογένεια είχε πάρει επιδότηση, εξαγριωνόταν η άλλη.