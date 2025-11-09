Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας

Δεν ήταν η βόμβα το μοναδικό κίνητρο να αναζωπυρωθεί η βεντέτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.25 , 23:58 IQ 160: Η συνάντηση Μουρίκη - Καλατζή στο ασανσέρ και τα... νεύρα!
09.11.25 , 23:50 Φολέγανδρος: «Ο Άνθρωπος Που Τη Σκότωσε, Θέλει Να Σώσει Το Τομάρι Του»
09.11.25 , 23:45 IQ 160: Η Μουρίκη κινδυνεύει από δηλητηρίαση - Τι συνέβη;
09.11.25 , 23:44 Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
09.11.25 , 23:35 Γλυφάδα: «Να Πληρώσουν Αυτοί Που Τον Άφηναν Έξω», Λέει Η Κόρη Της 70χρονης
09.11.25 , 23:15 IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη ταξίδεψε πίσω στο 1885!
09.11.25 , 23:07 Σλοβακία: Νέα σύγκρουση τρένων – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
09.11.25 , 23:02 Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας
09.11.25 , 23:00 Τα Φαντάσματα: Η Τασούλα θέλει να πάρει τον Χάρη από το αρχοντικό
09.11.25 , 23:00 IQ 160: Η κασέτα του θύματος από το μακρινό 1975!
09.11.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 9/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.000.000 ευρώ
09.11.25 , 22:18 Βορίζια: Με Παιδοψυχολόγους Ανοίγουν Τα Σχολεία
09.11.25 , 22:02 Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη
09.11.25 , 21:55 Τα Φαντάσματα: «Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... τελεία και παύλα»
09.11.25 , 21:38 Υπό Το Άγρυπνο Βλέμμα Της Αστυνομίας Το Μνημόσυνο Του Φανούρη Καργάκη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα
Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
Σαμαράς: «Ευχαρίστησα τον Θεό για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μαζί μας»
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Από τα καλλιτεχνικά, στην Εκκλησία: «Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στον ναό»
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»
4+1 απλές ασκήσεις αναπνοής που μειώνουν το στρες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/11/2025)/ Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αρχές, εκτός από τον βομβιστή και τα όπλα, αναζητούν και το κίνητρο της τραγωδίας στα Βορίζια, καθώς η βόμβα στο σπίτι δεν δείχνει να είναι η μοναδική αιτία.

Στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου μίλησε στενή συγγενής των κατηγορουμένων Φραγκιαδάκηδων, που υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά μεταξύ τους. Περιστατικά στα οποία έβγαιναν ακόμα και μαχαίρια.

Μητσοτάκης για Βορίζια: «Οι βεντέτες είναι απόβλητα περασμένων καιρών»

Οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τις περιοχές του Ψηλορείτη για να εντοπίσουν τα φονικά όπλα. Η οικογένεια Καργάκη κατεβάζει στην Κρήτη δικό της τεχνικό σύμβουλο, οπλουργό, για να κάνει αυτοψία.

«Καλό θα ήταν να βρεθούν τα όπλα, απλώς αν δεν βρεθούν μπορεί να γίνει ταύτιση των καλύκων από το DNA· θα βρεθεί το DNA που υπάρχει πάνω στους κάλυκες του κάθε όπλου. Πρέπει να πάω να κάνω αυτοψία στον χώρο του συμβάντος. Πρέπει να εξετάσω το όχημα του θανόντος και γενικά να δω τον χώρο εκεί, πώς είναι», λέει ο Ιωάννης Τσιαμπάς, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Καργάκη και οπλουργός. 

Βορίζια: «Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι 25-30 χρόνια που μας τα κάνουνε αυτά»

«Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι 25–30 χρόνια που μας τα κάνουνε αυτά. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο». 

Στενή συγγενής των κατηγορουμένων της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποκαλύπτει στο Star ότι η αιτία της τραγωδίας δεν είναι μόνο η βόμβα στο σπίτι του Γιάννη Φραγκιαδάκη. Το παρελθόν τους με την οικογένεια Καργάκη έχει καταγράψει πολλά επεισόδια και προκλήσεις και από τις δύο πλευρές, παρά τις συνεχείς προσπάθειες για σασμό.

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη

Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας 

Το Star αποκαλύπτει το άγνωστο περιστατικό μεταξύ των δύο οικογενειών το καλοκαίρι του 2024. Τραγική ειρωνεία: η συμπλοκή έγινε στα ίδια σκαλοπάτια με την τραγωδία του περασμένου Σαββάτου.

Το Star αποκαλύπτει το άγνωστο περιστατικό μεταξύ των δύο οικογενειών το καλοκαίρι του 2024

Μέλη και των δύο οικογενειών ήταν καλεσμένα σε σπίτι του χωριού. Όπως αποκάλυψαν μάρτυρες στο Star, ήρθαν στα χέρια ενώ βγήκε και μαχαίρι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματίας στο νοσοκομείο. Για αυτή τη συμπλοκή σχηματίστηκε τώρα δικογραφία.

«Ήταν ξημερώματα, όταν ξαφνικά ήρθαν στα χέρια ο Γ.Κ. με τον Β.Φ. Αντέδρασε ο γιος του δεύτερου και βγήκε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον Γ.Κ. Από τότε, παρά τις προσπάθειες που κάναμε για να τα βρούνε, η κατάσταση ήταν τεταμένη»

Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας»: Το ποινικό παρελθόν μελών των δύο οικογενειών

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας»: Το ποινικό παρελθόν μελών των δύο οικογενειών

Οι αρχές θέλουν να εντοπίσουν τι κρύβεται πίσω από την τραγωδία και ξεσκονίζουν κάθε υπόθεση που τους έχει απασχολήσει στο παρελθόν, με εμπλεκόμενους μέλη των δύο οικογενειών.

Όπως μία υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξιχνιάστηκε στην Κρήτη τον περασμένο Απρίλιο από το «ελληνικό FBI».

«Ένα από τα άτομα από τη μία οικογένεια έχει σχέση με την αρχαιοκαπηλία εκείνη. Είχαν βρεθεί αρχαιότητες ανυπολόγιστης αξίας - κυκλαδικά ειδώλια, μια προτομή, εικόνα και άλλες αρχαιότητες», λέει ο Γιώργος Τσούκαλης. 

Η οργή για τη φυλάκιση του «Κούνελου»

Η φυλάκιση του «Κούνελου», γαμπρού του νεκρού Φανούρη Καργάκη, και άλλων δύο μελών της ίδιας οικογένειας για ζωοκλοπές, πυροδότησε νέα ένταση με την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Ο λόγος; Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια Καργάκη πίστευε ότι δόθηκαν πληροφορίες στις αρχές από μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις κάνουν λόγο για ζήλια - ακόμα και για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν γινόταν γνωστό ότι η μία οικογένεια είχε πάρει επιδότηση, εξαγριωνόταν η άλλη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΦΟΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top