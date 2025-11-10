Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών

Ολοκαίνουριο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών
Media
Δείτε το trailer της εβδομάδας 10/11/2024 - 14/11/2024
Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών

Η Βίβιαν άφησε για λίγο την όμορφη Πάτρα για να βρεθεί με ένα επώνυμο αντικείμενο της μητέρας της στο Cash Or Trash! Η εξαιρετική κατάσταση του αντικειμένου της όμορφης φαρμακοποιού κερδίζει μια αξιόλογη εκτίμηση με πολλά μηδενικά από τον Θάνο Λούδο. Άραγε, θα είναι τόσο γενναιόδωρες και οι προσφορές που θα κάνουν οι πέντε αγοραστές;

Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών

Η Κυριακή προσπαθεί να ξεπεράσει το άγχος, που της προκαλεί η πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση, προκειμένου να δώσει όλη της την προσοχή σε όσα ενδιαφέροντα της εξηγεί ο Θάνος Λούδος, κατά την εκτίμηση του αντικειμένου της. Η πωλήτρια έχει έρθει στο Cash or Trash με έναν ξεκάθαρο στόχο: να πετύχει την υψηλότερη προσφορά που μπορεί από τους αγοραστές. Η Κυριακή καταφέρνει να χαλαρώσει και να απολαύσει όλη τη διαδικασία της δημοπρασίας, αλλά και του τηλεοπτικού γυρίσματος.

Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών

Ο Γιώργος και ο Βασίλης, πατέρας και γιος, έρχονται για δεύτερη φορά στο Cash Or Trash, με την ιδιότητα ιδρυτών και μελών της Λέσχης Φίλων Κόμικς. Οι δύο εκπρόσωποι της λέσχης είχαν καταφέρει να πετύχουν μια αξιόλογη πώληση στην πρώτη τους εμφάνιση στην εκπομπή, με αγοραστή τον Άλεξ Σταυρίδη. Οι σημαντικές πληροφορίες, που λαμβάνουν και η εκτίμηση του Θάνου Λούδου βάζει τα πράγματα στη θέση τους για τους δύο πωλητές, γεγονός που δημιουργεί μια πολύ έντονη συνθήκη αγωνίας στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο

αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

