Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»

Με τα χαρμόσυνα νέα της πρώτης εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου ξεκίνησε σήμερα, 10 Νοεμβρίου, η εκπομπή «Happy Day».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δε θα μπορούσε να μη στείλει δημόσιες τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία με τρεις γλυκές φωτογραφίες ανακοίνωσε, χθες, πως περίμενει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Μάλιστα, η οικοδέσποινα του «Happy Day» αποκάλυψε ένα περαστατικό για το οποίο δεν μπορούσε να μιλήσει νωρίτερα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου και η αποκάλυψη

«Πάμε τώρα στα ευχάριστα, εδώ στο σταθμό, στο κορίτσι μας, το ήθελε τόσο πολύ να το ζήσει και χαιρόμαστε μαζί της. Θα πω τώρα μια ιστορία που δεν μπορούσα να την πω στον αέρα τόσο καιρό! Η Κατερίνα Καινούργιου χθες αποφάσισε να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή της να είναι στην κοιλίτσα της.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η on air αποκάλυψη για την Κατερίνα Καινούργιου

Ερχόμαστε τον Σεπτέμβρη για δουλειά και την πετυχαίνω στο ασανσέρ, είπα στα κορίτσια στο γραφείο "είδα την Κατερίνα και είναι έγκυος". Μου λέει η Μαίρη "αποκλείεται". Λέω την είδα και το ένιωσα ότι είναι έγκυος.

15 μέρες μετά βγήκαν κάποια δημοσιεύματα, λέω να δείτε ότι έπεσε μέσα η Σταματίνα. Τότε όμως το διέψευδε το κορίτσι, τότε η Κατερίνα δεν ένιωθε έτοιμη, δεν είχε κάνει τις εξετάσεις της και η κάθε γυναίκα το επικοινωνεί όποτε και όπως θέλει», ανέφερε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή.