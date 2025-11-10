Μαραθώνιος Αθηνών: Δρομείς έκαναν πρόταση γάμου στις αγαπημένες τους

Πόσο καιρό σχεδίαζε την πρόταση γάμου ο Τούρκος αθλητής;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο βρήκαν κάποιοι ερωτευμένοι για να κάνουν πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς τους.

Παναγιώτης Καραΐσκος: «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο»

Ο Νur Eyigun έκανε πρόταση γάμου στην καλή του/ φωτογραφία από X

Ο Νur Eyigun έκανε πρόταση γάμου στην καλή του/ φωτογραφία από X

Στην πρόταση επισημοποίησης της σχέσης τους δεν φόραγαν τα καλά τους ούτε και βρίσκονταν σε κάποιο εστιατόριο ο ή σε εξωτικό προορισμό αλλά ήταν με φόρμες καθώς έτρεχαν στον Μαραθώνιο που τερμάτισε πρώτος ο Παναγιώτης Καραΐσκος .Ο Nur Eyigun που συμμετείχε στους Αγώνες Δρόμου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών που έγινε την Κυριακή, τερμάτισε στον αγώνα των 10χλμ, μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, και περίμενε την αγαπημένη του, Hikmet Onal. 

Μαραθώνιος Αθηνών: Δρομείς έκαναν πρόταση γάμου στις αγαπημένες τους

Όταν η κοπέλα έφτασε στο τέρμα, εκείνος γονάτισε, έβγαλε ένα δαχτυλίδι και της ζήτησε να επισφραγίσουν για πάντα τον έρωτά τους.Τον άντρα αποθέωσαν αθλητές και παρευρισκομένοι του Μαραθώνιου. O αθλητής από την Τουρκία δήλωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά πως σχεδίαζε την πρόταση γάμου τρεις ολόκληρους μήνες και ήθελε να είναι κάτι ιδιαίτερο.

Αυτή δεν ήταν η μόνη πρόταση γάμου που σημειώθηκε στον Μαραθώνιο καθώς άλλα δύο ζευγάρια αποφάσισαν με αυτό τον τρόπο να επιστραφίσουν τον έρωτά τους.

Πρόταση γάμου στον Μαραθώνιο- φωτογραφία από eurokinissi.gr

Πρόταση γάμου στον Μαραθώνιο- φωτογραφία από eurokinissi.gr

 

Άντρας γονατίζει και ζητάει το χέρι της αγαπημένης του/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Άντρας γονατίζει και ζητάει το χέρι της αγαπημένης του/ φωτογραφία από eurokinissi.gr


 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 |
42ΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
