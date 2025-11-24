Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα Ρώμης και Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας και Ερμογένους επισκόπου Ακραγαντίνων.

Ο Άγιος Κλήμης ήταν Ρωμαίος αριστοκράτης από βασιλικό γένος, γιος του Φαύστου και της Ματθιδίας. Ο Κλήμης σπούδασε όλες τις επιστήμες της ελληνικής παιδείας, αντάμωσε τον Απόστολο Πέτρο και διδάχθηκε απ' αυτόν την αληθινή πίστη και θεογνωσία, οπότε έγινε θερμός κήρυκας του Ευαγγελίου και συνέγραψε αρκετά συγγράμματα.

Άγιος Κλήμης

Ο Κλήμης υπήρξε τρίτος επίσκοπος Ρώμης, αφού διαδέχθηκε τον Ανέγκλητο, περίπου το έτος 92 μ.Χ. Ποίμανε με υπέρμετρο ζήλο την Εκκλησία της Ρώμης, στα βαρεία εκείνα χρόνια των διωγμών. Συνελήφθη από το Δομετιανό και εξορίστηκε σε πόλη έρημο κοντά στη Χερσώνα. Εκεί, έδεσαν στο λαιμό του μια σιδερένεια άγκυρα και τον έριξαν στη θάλασσα, όπου παρέδωσε την αγία ψυχή του (101 μ.Χ).

Αξίζει, όμως, να σημειώσουμε ότι ο Κλήμης δεν υπήρξε μόνο σοφός κατά τη γραμματική μόρφωση, αλλά ανήκε σ' αυτούς που ο Θείος Παύλος ονομάζει «σοφοὺς εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν» (Προς Ρωμαίους, ιστ' 19). Συνετούς, δηλαδή, όταν κάνουν το καλό, και συγχρόνως αμέτοχους από κάθε κακό.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:15 και θα δύσει στις 18:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 53 λεπτά.

Σελήνη 3.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Συζευγμένων Διδύμων

Η Παγκόσμια Ημέρα Συζευγμένων Διδύμων (World Conjoined Twins Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα σχετικά με έναν σπάνιο τύπο πανομοιότυπων διδύμων, που εμφανίζεται περίπου σε 1 στις 50.000 – 200.000 γεννήσεις ζώντων παιδιών και να προωθήσει την ευημερία, την κοινωνική ένταξη και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Τα Συζευγμένα Δίδυμα, γνωστά περισσότερο ως σιαμαία δίδυμα, είναι πανομοιότυπα δίδυμα που ενώνονται μεταξύ τους μέσα στη μήτρα. Ο όρος «σιαμαία δίδυμα» συνδέθηκε με τα δίδυμα Τσανγκ και Ενγκ Μπάνκερ που γεννήθηκαν στο Σιάμ (σημερινή Ταϊλάνδη) το 1811. Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο ως παράξενα όντα και συμμετείχαν σε λαϊκές παραστάσεις τραβώντας την προσοχή του κοινού με τη σπάνια κατάστασή τους.

Η γενικά αποδεκτή επιστημονική εξήγηση για την κατάστασή τους είναι ότι τα σιαμαία δίδυμα αναπτύσσονται από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο που δεν διαχωρίζεται πλήρως σε δύο πανομοιότυπα δίδυμα κατά τα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σιαμαίων διδύμων, ανάλογα με το σημείο στο οποίο ενώνονται τα σώματά τους (κοιλιά, θώρακας, κεφάλι, λεκάνη, σπονδυλική στήλη κ.λπ.).

Τα σιαμαία δίδυμα είναι εξαιρετικά σπάνια – η συχνότητά τους κυμαίνεται από 1 στις 50.000 έως 1 στις 200.000 γεννήσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με την κληρονομικότητα, τη φυλή, την ηλικία της μητέρας ή τον αριθμό των προηγούμενων γεννήσεων, αλλά τα σιαμαία δίδυμα είναι συχνότερα θηλυκά παρά αρσενικά. Περίπου το 60% των σιαμαίων διδύμων γεννιούνται νεκρά ή πεθαίνουν εντός 24 ωρών από τη γέννηση.

Το ποσοστό επιβίωσης των σιαμαίων διδύμων εξαρτάται συνήθως από το σημείο όπου ενώνονται τα σώματα τους και από τον αριθμό των εσωτερικών οργάνων που μοιράζονται. Για παράδειγμα, το ποσοστό επιβίωσης για τα κρανιοπαγή δίδυμα ή τα θωρακοπαγή δίδυμα είναι μικρό, αλλά το ποσοστό επιβίωσης για τα ομφαλοπαγή δίδυμα είναι πάνω από 80%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση για τον διαχωρισμό των σιαμαίων διδύμων, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και συχνά οδηγεί στον θάνατο τουλάχιστον ενός από τα δίδυμα, ειδικά αν μοιράζονται μια καρδιά ή άλλο ζωτικό όργανο. Εξαιτίας αυτού, έχει υπάρξει συζήτηση σχετικά με το αν είναι ηθικό να διαχωρίζονται σιαμαία δίδυμα που μπορούν να επιβιώσουν αν δεν διαχωριστούν.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα σιαμαία δίδυμα μπορούν να έχουν υψηλή ποιότητα ζωής ακόμη κι αν δεν διαχωριστούν.

