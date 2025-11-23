IQ 160: Ο Γιώργος μεθάει και ανακαλύπτει το μυστικό της Πηνελόπης!

Ο Γιώργος έπειτα από την ανακοίνωση της Δάφνης ότι έχει αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, παίρνει πολύ κατάκαρδα τα νέα και μεθάει.

Η Μουρίκη βρίσκεται με τον Λαυρέντη στο σπίτι και προσπαθούν να βοηθήσουν τον Γιώργο να συνέλθει, ενώ εκείνος θέλει να τηλεφωνήσει στη Δάφνη και να την πείσει να αλλάξει γνώμη και να μη φύγει.

Ο Γιώργος πηγαίνει στο μπάνιο, την ώρα που έρχεται η Μαρίνα και ο Λαυρέντης φεύγει. Η Μαρίνα δείχνει στην Πηνελόπη ένα φούτερ που είχε ξεχάσει ο Τηλέμαχος όταν έμενε στο σπίτι τους και προτρέπει τη μητέρα της να χρησιμοποιήσει το DNA με σκοπό να μάθει ποιος είναι επιτέλους ο άνδρας που την άφησε έγκυο, ο Αργύρης ή ο Τηλέμαχος;

Ο Γιώργος, αν και μεθυσμένος, ακούει τη συνομιλία μετάξύ τους και ανακαλύπτει το μυστικό της Μουρίκη, στο μυαλό της οποίας επικρατεί χάος. Ξέρει πως πρέπει επιτέλους να βάλει μια τάξη στη ζωή της, ξεκινώντας από το πιο κρίσιμο: να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του μωρού που περιμένει.

