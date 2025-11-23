IQ 160: Ο Γιώργος μεθάει και ανακαλύπτει το μυστικό της Πηνελόπης!

Μήπως η Μουρίκη βρήκε λύση ώστε να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Noεμβρίου
24.11.25 , 00:12 Πάνος Ρούτσι: H αποκάλυψη για την απεργία πείνας που ράγισε καρδιές
23.11.25 , 23:59 Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση μέθης εντοπίστηκαν σε δρόμο δύο 14χρονες
23.11.25 , 23:47 IQ 160: Θυμήθηκε ο Καλατζής εκείνο το βράδυ που πέρασε με τη Μουρίκη;
23.11.25 , 23:45 IQ 160: Η επιστροφή του Αργύρη στο τμήμα
23.11.25 , 23:44 IQ 160: Ο Γιώργος μεθάει και ανακαλύπτει το μυστικό της Πηνελόπης!
23.11.25 , 23:20 Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις για την Ουκρανία
23.11.25 , 23:00 Βαρύ πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά μετά την απώλεια του πατέρα του
23.11.25 , 22:41 Μέτρα για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας ανακοίνωσε ο Δένδιας
23.11.25 , 22:28 Τα Φαντάσματα: «Ήρθε η νύφη, θα γίνει γάμος!»
23.11.25 , 22:13 Τα Φαντάσματα: «Δεν πρέπει τίποτα να πέσει στα χέρια των εχθρών!»
23.11.25 , 22:11 Τα Φαντάσματα: Το ξέφρενο πάρτι της Μαρίνας και του Χάρη στο αρχοντικό
23.11.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.700.000 ευρώ
23.11.25 , 21:00 Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
23.11.25 , 20:00 Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Noεμβρίου
Τροχός της Τύχης: Δύσκολα συνώνυμα για τη Βαρβάρα που δεν έλυσε τον γρίφο!
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Απόστολος Γκλέτσος: Τι έδειξε το δεύτερο τεστ covid που έκανε;
Βαρύ πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά μετά την απώλεια του πατέρα του
Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
IQ 160: Ο Γιώργος μεθάει και ανακαλύπτει το μυστικό της Πηνελόπης!
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος έπειτα από την ανακοίνωση της Δάφνης ότι έχει αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, παίρνει πολύ κατάκαρδα τα νέα και μεθάει.

IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί

Ο Γιώργος έπειτα από την ανακοίνωση της Δάφνης ότι έχει αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, παίρνει κατάκαρδα τα νέα και μεθάει

Ο Γιώργος έπειτα από την ανακοίνωση της Δάφνης ότι έχει αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, παίρνει κατάκαρδα τα νέα και μεθάει

Η Μουρίκη βρίσκεται με τον Λαυρέντη στο σπίτι και προσπαθούν να βοηθήσουν τον Γιώργο να συνέλθει, ενώ εκείνος θέλει να τηλεφωνήσει στη Δάφνη και να την πείσει να αλλάξει γνώμη και να μη φύγει.

Ο Γιώργος πηγαίνει στο μπάνιο, την ώρα που έρχεται η Μαρίνα και ο Λαυρέντης φεύγει. Η Μαρίνα δείχνει στην Πηνελόπη ένα φούτερ που είχε ξεχάσει ο Τηλέμαχος όταν έμενε στο σπίτι τους και προτρέπει τη μητέρα της να χρησιμοποιήσει το DNA με σκοπό να μάθει ποιος είναι επιτέλους ο άνδρας που την άφησε έγκυο, ο Αργύρης ή ο Τηλέμαχος;

Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στο IQ160: «Μουρίκη το κάναμε», λέει ο Αργύρης!

Η Μαρίνα δείχνει στην Πηνελόπη ένα ξεχασμένο φούτερ του Τηλέμαχου και προτρέπει τη μητέρα της να χρησιμοποιήσει το DNA με σκοπό να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η Μουρίκη

Η Μαρίνα δείχνει στην Πηνελόπη ένα ξεχασμένο φούτερ του Τηλέμαχου και προτρέπει τη μητέρα της να χρησιμοποιήσει το DNA με σκοπό να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η Μουρίκη

Ο Γιώργος, αν και μεθυσμένος, ακούει τη συνομιλία μετάξύ τους και ανακαλύπτει το μυστικό της Μουρίκη, στο μυαλό της οποίας επικρατεί χάος. Ξέρει πως πρέπει επιτέλους να βάλει μια τάξη στη ζωή της, ξεκινώντας από το πιο κρίσιμο: να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του μωρού που περιμένει.

 

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς IQ 160 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top