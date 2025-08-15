Γενέθλια και γιορτή για την Μπέττυ Μαγγίρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Βίντεο από την εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού για τα επαγγελματικά σχέδια της Μπέττυς Μαγγίρα

Η 15η Αυγούστου έχει ξεχωριστή σημασία για τη Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς γιορτάζει τα γενέθλια, αλλά και το όνομά της.

Η παρουσιάστρια ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από το οικογενειακό πάρτι, καθώς και τις τρεις τούρτες που έσβησε, μία εξ αυτών σε σχήμα καρδιάς.

Η Μπέττυ Μαγγίρα γιόρτασε την ξεχωριστή ημέρα με τον σύζυγό της στο πλευρό της

Η τούρτα της ηθοποιού - παρουσιάστριας σε σχήμα καρδιάς

Με μια μακροσκελή ανάρτηση η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη μέρα, έστειλε ευχές στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες και στο τέλος πέρασε ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα.

Η ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα

«Γενέθλια και γιορτή … ανοίξαμε και σας περιμένουμε! Κερνάει το κατάστημα!

Χθες βράδυ μαζευτήκαμε οικογένειακα και κόψαμε πολλές τούρτες για να το φχαριστηθουμε!

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες, καλό 15αυγουστο και καλή Παναγιά που εύχονται και στα νησιά!

Κάθε χρόνο, στη διπλή αυτή «εμποροπανήγυρις» που «βγήκα» στον κόσμο 15Αύγουστο, συνήθως κάνω τα γενέθλια μου κάπου στην Ελλάδα -ένεκα των διακοπών- οικογενειακά ή με φίλους που τυγχάνει να μαστέ μαζί σε διακοπές.

Πάντα έχω μια αγωνία πώς,πού, με ποιους κλπ. Η αγωνία βέβαια προκύπτει κι από το άγχος της ηλικίας! Μεγαλώνω. Και δεν μου αρέσει! ΟΜΩΣ η ωριμότητα φέρνει και κάποια καλά!Ξεσκαρταρίσματα λέγονται! “Πετας” ό,τι σε χαλάει…, κρατάς ό,τι σου αρέσει και σε κάνει να νιώθεις καλά! Και δεν σε νοιάζει κιόλας τι, ποιος, αν θα πουν κάτι κλπ… Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος λιγοστεύει και δεν έχεις χρόνο για χάσιμο! Μην χαλάτε την ζαχαρένια σας για κανέναν! Δεν αξίζει! Απολαύστε τον χρόνο όπως ακριβώς σας αρέσει! Λοβ γιο!», έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Στο βίντεο που πόσταρε στον λογαριασμό της από τη διπλή γιορτή ξεχωρίσαν, τόσο ο σύζυγός της, Δημήτρης Μάζης, όσο και η αδελφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα.