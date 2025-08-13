Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει με μαγιό στην Πάτμο και… κόβει την ανάσα!

Μπορεί η τηλεοπτική της σεζόν να μην εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, αφού η πολυσυζητημένη συνεργασία με την ΕΡΤ δεν προχώρησε, όμως η Μπέττυ Μαγγίρα δείχνει να μη χάνει το κέφι και τη θετική της ενέργεια.

Αντί να σταθεί σε όσα δεν πήγαν όπως τα περίμενε, η παρουσιάστρια επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα από την επαγγελματική καθημερινότητα και να αφιερωθεί σε αυτό που πραγματικά μετρά: την οικογένεια και τις μικρές χαρές του καλοκαιριού.

Η Μπέττυ περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές μακριά από τα τηλεοπτικά στούντιο, εξερευνώντας το ένα ελληνικό νησί μετά το άλλο μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Πρώτη στάση, η Λέρος, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Πάτμο, όπου απολαμβάνει ήλιους, θάλασσες και στιγμές ηρεμίας.

Η ίδια δεν διστάζει να μοιραστεί αυθόρμητες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αποπνέοντας ανεπιτήδευτη κομψότητα και εσωτερική ισορροπία.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις της από την Πάτμο, την είδαμε να ποζάρει με μαγιό και να εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα και το στυλ της.

Το καλοκαίρι είναι για εκείνη μια ευκαιρία ανασυγκρότησης και χαλάρωσης, μακριά από τις πιέσεις της τηλεοπτικής πραγματικότητας.