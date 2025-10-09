Είστε μακαρονάδες; Δείτε τη σούπερ συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Για τους μακαρονάδες τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star προνόησε ο Γιώργος Ρήγας και έφτιαξε μία ιδιαίτερη και πεντανόστιμη συνταγή.

Ο Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου στην κουζίνα του Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε λαζάνια και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Λαζάνια φούρνου με κιμά και μπεσαμέλ

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 μεγάλο καρότο

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 100 ml κόκκινο κρασί

• 300 ml ζωμό λαχανικών

• 1 κλωνάρι φρέσκο θυμάρι

• 1 φύλλο δάφνης

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Λαχταριστά λαζάνια



Για τη μπεσαμέλ

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. αλεύρι

• 500 ml γάλα πλήρες

• 50 ml κρέμα γάλακτος

• Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο



Επιπλέον για το ταψί

• 50–100 ml κρέμα γάλακτος

• 250–300 γρ. λαζάνια

• 150–200 γρ. τριμμένο τυρί





Εκτέλεση της Συνταγής



1. Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα. 2. Σοτάρεις κρεμμύδι, καρότο και σκόρδο 4–5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτεις τον κιμά. 3. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, ανακατεύεις 1 λεπτό. 4. Σβήνεις με κόκκινο κρασί, αφήνεις 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. 5. Προσθέτεις τριμμένη ντομάτα, ζωμό λαχανικών, θυμάρι, δάφνη, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζεις 15–20 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρά η σάλτσα. 2. Μπεσαμέλ 1. Λιώνεις το βούτυρο σε κατσαρολάκι. Προσθέτεις αλεύρι και ανακατεύεις 1–2 λεπτά. 2. Ρίχνεις σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην σβολιάσει. 3. Αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλεις. Και 1 αυγό 4. Στο τέλος ρίχνεις 50 ml κρέμα γάλακτος για πιο κρεμώδη υφή. 3. Στήσιμο λαζανιών στο ταψί 1. κρέμα γάλακτος λαζάνια Κιμάς σε Στρώσεις και στο τέλος από πάνω η μπεσαμέλ 4. Ψήσιμο • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C αέρα. • Ψήνεις 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η μπεσαμέλ και το τυρί.

