Γάζα: Παγκόσμιο σοκ από την εικόνα ομήρου που σκάβει τον τάφο του

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο που δείχνει έναν αποστεωμένο και αδύναμο Ισραηλινό όμηρο στη Γάζα, να σκάβει πιθανόν τον τάφο του σε ένα από τα υπόγεια τούνελ της Χαμάς.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», ακούγεται να λέει ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα που πρέπει να την καταναλώσει σε δύο ημέρες.

Hamas has released a new, horrifying video showing hostage Evyatar David forced to dig his own grave.



Where is the global outrage? pic.twitter.com/3MmnkaYhId