Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα- Προελαύνουν τα ισραηλινά τανκς

Ξεκίνησε η νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση του Ισραήλ

Κοσμος
Πηγή: Associated Press
To Iσραήλ εξαπέλυσε μεγάλη χερσαία επίθεση στη Γάζα, με άρματα μάχης και τεθωρακισμένα να σαρώνουν τις συνοικίες / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Το Ισραήλ ξεκίνησε τη νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα, με σφοδρούς βομβαρδισμούς και την είσοδο χερσαίων δυνάμεων στην πόλη.

Χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα: «Σείστηκε η γη. Κραυγές σε συντρίμμια»

Στόχος της επιχείρησης, όπως αναφέρει το Ισραήλ, είναι ο πλήρης έλεγχος της Γάζας και η εξουδετέρωση των περίπου 2.000 με 3.000 μαχητών της Χαμάς που εκτιμάται ότι παραμένουν εκεί. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν μήνες.

Σαλπάρουν τα πλοία της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

 

 

Η επίθεση έχει προκαλέσει μαζική φυγή αμάχων. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι, που εδώ και μήνες ζουν σε συνθήκες λιμού, με όσες δυνάμεις τους έχουν απομείνει εγκαταλείπουν τη Γάζα. Οι εικόνες από τα πρακτορεία δείχνουν οχήματα φορτωμένα με στρώματα και λιγοστά υπάρχοντα. Από το περίπου 1.000.000 κατοίκων της πόλης, οι 350.000 έχουν ήδη φύγει.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μόνο τον τελευταίο μήνα, 220.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τον βορρά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες.

 

 

Εκτοπισμένοι στη Γάζα

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη γη τους / Φωτογραφίες AP Photo (Abdel Kareem Hana)

Παλαιστίνη

Παλαιστίνη

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Οι απώλειες είναι βαριές. Μέσα σε λίγες ώρες αναφέρθηκαν τουλάχιστον 69 νεκροί, ανάμεσά τους και 22 παιδιά. Τα νοσοκομεία Σίφα, Αλ-Άχλι και Αλ-Κουντς κατακλύστηκαν από νεκρούς και τραυματίες, με τον διευθυντή του Σίφα να δηλώνει ότι «η νύχτα ήταν αβάσταχτη, οι βομβαρδισμοί δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό».

Ο ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, με την ισραηλινή κυβέρνηση να απορρίπτει την κατηγορία κάνοντας λόγο για «διαστρεβλωμένη και ψευδή έκθεση».

Σε διεθνές επίπεδο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε σύντομη επίσκεψή του στην περιοχή, προειδοποίησε ότι υπάρχει «πολύ μικρό παράθυρο» για να επιτευχθεί συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης με πυραύλους και drones σε ισραηλινές πόλεις. Οι περισσότερες αναχαιτίζονται, αλλά το Ισραήλ απαντά με δικά του αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη.

Ισραηλινοί ζητούν να σταματήσει η επίθεση

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οικογένειες των ομήρων που κρατούνται ακόμα στη Γάζα συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Νετανιάχου ζητώντας να σταματήσει η επίθεση. «Ο Νετανιάχου αποφάσισε να σκοτώσει το παιδί μου με τους βομβαρδισμούς», είπε χαρακτηριστικά μια μητέρα, τονίζοντας ότι ο γιος της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Υπολογίζεται ότι περίπου 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί, με τη Χαμάς να ζητά αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, εκεχειρία και αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και απαγάγοντας 251. Από τότε, η ισραηλινή αντεπίθεση έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 64.900 Παλαιστινίων, με περίπου τους μισούς νεκρούς να είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

