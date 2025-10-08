Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έδεσαν τα χέρια, έφτυναν και μας κλωτσούσαν»

Τι κατήγγειλε ο ακτιβιστής για τις συνθήκες κράτησης στο Ισραήλ

Πηγή: Βίντεο και εξωτερική φωτογραφία από MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και μεταχείρισης στο Ισραήλ κατήγγειλε ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές καθώς ήταν μέλος πληρώματος σε ένα από τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla  που είχει ως στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη  Γάζα.

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA για τα όσα έζησε, καταγγέλλοντας απάνθρωπη μεταχείριση.

«Βλέπαμε τους καπνούς από τους βομβαρδισμούς από τη Γάζα. Έρχεται το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ και μας διατάζει να σταματήσουμε. Απαντάμε ότι είμαστε σε διεθνή ύδατα και έχουμε κάθε δικαίωμα να συνεχίσουμε. Μας κάνουν φραγμό με τα πλοία και μας χτυπάνε με κανόνια νερού. Εμείς κάναμε ελιγμό και συνεχίσαμε τον στόχο μας. Έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς, πήγαν να χτυπήσουν δύο φορές το σκάφος. Μετά από πολλούς ελιγμούς κατέλαβαν το σκάφος. Οι κομάντος με τουφέκια ανέβηκαν πάνω και μας σημάδευαν με τα όπλα. Κατέλαβαν τα σκάφη μας. Μας οδήγησαν σε ισραηλινό λιμάνι και εκεί ξεκίνησε η απάνθρωπη μεταχείριση που βιώσαμε», ανέφερε.

«Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, μας πέταξαν έξω στην προβλήτα. Μας έβαλαν σε σειρές με το κεφάλι κάτω και μας έδεσαν τα χέρια. Μας ανάγκασαν να κοιτάμε κάτω για έξι ώρες, αν κάποιος κοιτούσε πάνω ερχόντουσαν και μας έφτυναν, μας κλωτσούσαν».

Στην Αθήνα οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla - Μαζί τους η Τούνμπεργκ

Ο ακτιβιστής κατήγγειλε και την άγρια κακοποίηση της ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στον στολίσκο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla.

«Με το που έφτασε, την άρπαξαν οι στρατιώτες, της τύλιξαν μία ισραηλινή σημαία γύρω της και ξεκίνησαν να την διαπομπεύουν, να την φτύνουν, την ανάγκασαν να φιλήσει το πάτωμα, βρίζοντάς την».

Και συνέχισε λέγοντας για τις συνθήκες κράτησης στο Ισραήλ:

«Μας άφησαν 10-12 ώρες στο λιμάνι. Έστησαν ένα σόου. Ήρθε ένας ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης και έβγαλε λογύδριο πως είμαστε τρομοκράτες της Χαμάς και πως θέλουμε να σκοτώσουμε παιδιά Εβραίων. Εκεί αντιδράσαμε, δεν μπορούσαμε να ακούμε αυτά τα αίσχη. Κάποιοι φώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και εκεί ήρθαν ξανά οι φρουροί, άρχισαν να παίρνουν σηκωτούς ανθρώπους. Δεν είχαμε νερό για 24 ώρες. Μετά για πέντε ώρες μας έδεσαν τα μάτια, μας πήγαν σε μία κλούβα, μας έβγαλαν τα ρούχα και έβαλαν την ψύξη στο φουλ. Στη φυλακή απαγόρευσαν κάθε πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα, ακόμη και πρόσβαση σε ινσουλίνη. Μας έλεγαν "δεν έχουμε γιατρούς για τα ζώα".  Δεν τους νοιάζει καθόλου η ανθρώπινη ζωή».

Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»

Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έδεσαν τα χέρια, έφτυναν και μας κλωτσούσαν»

Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»

Μιλώντας για την επιστροφή στην Ελλάδα με αεροπλάνο, είπε: «Αυτό ήταν μια ενέργεια της κυβέρνησης που όφειλε να κάνει και πολύ άργησε. Η πρέσβειρα μας επισκέφτηκε τη δεύτερη μέρα και θα έπρεπε να μας εκκενώσει την ίδια στιγμή. Ήμασταν τέσσερις μέρες στις φυλακές».

Συγκινητική ήταν, όπως είπε, η ανταπόκριση του κόσμου κατά την επιστροφή τους στο αεροδρόμιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
