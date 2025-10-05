Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»

Καταγγελία Τούρκου ακτιβιστή για κακομεταχείριση της νεαρής Σουδής

05.10.25 , 13:53 Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία από Israeli Foreign Ministry via AP
Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»
Την άγρια κακοποίηση της ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στον στολίσκο αλληλεγγύης Sumud, κατήγγειλε Τούρκος ακτιβιστής.

«Έσυραν τη μικρή Γκρέτα (Τούνμπεργκ) από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους» κατήγγειλε ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ στο πρακτορείο Anadolu.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

